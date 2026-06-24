jóvenes voluntarios para acompañar en hospitales

La Asociación Española Contra el Cáncer llama a jóvenes voluntarios para acompañar en hospitales este verano

La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla abre una nueva convocatoria de voluntariado joven para el verano de 2026, con el objetivo de reforzar el acompañamiento hospitalario en los hospitales de Osuna, Valme y Virgen Macarena. La iniciativa busca asegurar que las personas con cáncer y sus familiares continúen recibiendo compañía durante los meses estivales, un periodo en el que la presencia de allegados suele disminuir por las vacaciones.

Redacción

sevilla |

La Asociación Española Contra el Cáncer llama a jóvenes voluntarios para acompañar en hospitales este verano
La Asociación Española Contra el Cáncer llama a jóvenes voluntarios para acompañar en hospitales este verano | Asociación contra el cancer

El acompañamiento del voluntariado contribuye de manera decisiva a humanizar la atención sanitaria, reducir la sensación de soledad y ofrecer un apoyo cercano en momentos especialmente sensibles del proceso oncológico.

La convocatoria está dirigida a jóvenes comprometidos, con sensibilidad social y motivación por mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer. El programa ofrece la posibilidad de realizar voluntariado intensivo durante el verano, una experiencia que combina aprendizaje, crecimiento personal y solidaridad, y que deja huella tanto en quienes reciben el apoyo como en quienes lo brindan.

Porque el cáncer no entiende de calendarios ni de vacaciones, cada verano se necesitan más personas dispuestas a estar al lado de quienes más lo necesitan.

Para más información o para inscribirse en la convocatoria, las personas jóvenes interesadas pueden rellenar el siguiente formulario:

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