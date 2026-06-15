El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón acoge una jornada para concienciar sobre el glaucoma, la principal causa de ceguera irreversible

Con el objetivo de acercar la prevención y la información a la ciudadanía, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón acoge estos días una jornada de información y sensibilización sobre glaucoma dentro de la campaña nacional “IRREVERSIBLE. Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia”, promovida por Théa junto a la Sociedad Española de Glaucoma (SEG) y la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF). Se trata de una iniciativa que recorrerá diferentes ciudades españolas para sensibilizar sobre una enfermedad que continúa infradiagnosticada pese a su elevada prevalencia.

El punto de información, instalado en el hall principal del hospital, permite a pacientes, familiares y visitantes acceder a información especializada sobre esta enfermedad ocular, sus factores de riesgo y la importancia de las revisiones oftalmológicas periódicas. La iniciativa está especialmente dirigida a personas con factores de riesgo, pacientes diagnosticados y familiares, con el objetivo de mejorar el conocimiento de la enfermedad y fomentar hábitos de prevención.

Paralelamente a esta actividad informativa dirigida a pacientes, especialistas en Oftalmología participaron ayer en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón en una jornada de revisión y actualización sobre glaucoma en la que se abordaron los principales avances en el diagnóstico precoz, el seguimiento de la enfermedad y las nuevas opciones terapéuticas médicas y quirúrgicas. El encuentro, promovido por el doctor Javier Serrano, especialista en oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, ha permitido analizar la evidencia científica más reciente y compartir experiencias clínicas sobre el manejo de una patología que continúa siendo una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo.

El glaucoma: una enfermedad silenciosa que puede comprometer la visión

El glaucoma es una enfermedad crónica y neurodegenerativa que afecta al nervio óptico y provoca una pérdida progresiva del campo visual. Aunque los tratamientos actuales permiten controlar su evolución, el daño visual ocasionado por la enfermedad no puede recuperarse, lo que convierte la detección precoz en la mejor herramienta para preservar la visión.

Los especialistas recuerdan que la revisión oftalmológica periódica es especialmente importante en personas mayores de 40 años, con antecedentes familiares de glaucoma, presión intraocular elevada, miopía alta, diabetes, hipertensión arterial o tratamientos prolongados con corticoides.

Según el Dr. Francisco Muñoz, presidente de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG), "la prevención es una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del glaucoma. Muchas personas llegan al diagnóstico cuando el daño visual ya se ha producido, por lo que es fundamental insistir en la importancia de las revisiones oftalmológicas periódicas".

Por su parte, el doctor Javier Serrano, especialista en Oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, explica que "una de las principales dificultades del glaucoma es que suele desarrollarse sin síntomas en sus fases iniciales, lo que hace que muchos pacientes no sean conscientes de la enfermedad hasta que existe una afectación visual significativa”. El doctor destaca que, afortunadamente, los avances en diagnóstico y tratamiento permiten controlar su evolución en la mayoría de los casos, por lo que la detección precoz y el seguimiento oftalmológico periódico siguen siendo fundamentales para preservar la visión.

Joaquín Carratalá, presidente de AGAF, destaca que "la enfermedad sigue siendo muy desconocida para gran parte de la población. Muchas personas no son conscientes de que puede avanzar sin síntomas y tener un impacto importante en su autonomía y calidad de vida. Por ello, campañas de sensibilización como esta son fundamentales".