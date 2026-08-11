El incendio de Niebla entra en la provincia de Sevilla con un nuevo foco en Aznalcóllar

Según ha detallado el también alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla) en una atención a medios, este nuevo foco se encuentra alejado del núcleo urbano y no ha llegado al término municipal de El Madroño.

Asimismo, Domínguez ha indicado que los servicios de extinción han asegurado que "hoy hay una oportunidad" al tener el viento a favor. "El incendio está muy avivado pero los medios aéreos están combatiéndolo", ha añadido.

En contexto, a las 14,35 horas de este lunes, 10 de agosto, el Consistorio ha activado el Plan de Preemergencia para prevenir el posible avance de las llamas hasta el límite entre ambas provincias.

Al hilo, el alcalde del municipio, Juan José Fernández, ha solicitado a sus paisanos que eviten las carreteras colindantes, como las de acceso al Madroño, que ya permanecen cortadas, como es el caso de la SE538 y la A476. "Que no se acerquen para no ponerse en riesgo, y sobre todo que no dificulten los trabajos de los profesionales", ha añadido.