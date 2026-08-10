Confirman cinco nuevos casos de virus del Nilo en humanos en la provincia de Sevilla

Fuentes de Sanidad han informado a EFE de que, con estos casos, se han declarado este año en Andalucía 26 casos de Fiebre del Nilo Occidental, de los que 19 han desarrollado síntomas leves y siete enfermedad neuroinvasiva, con un fallecimiento.

En la provincia de Sevilla, los casos este año se han localizan en Almensilla (1), Aznalcázar (2), Bollullos de la Mitación (1), Coria del Río (4), Dos Hermanas (4), Palomares del Río (3), La Puebla del Río, Sevilla (1) y Villamanrique de la Condesa (6).

Además, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 358 usuarios, y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 110 casos de meningitis víricas.

REFUERZO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Sevilla ha intensificado las labores de vigilancia y caracterización de las poblaciones de mosquitos, centradas en la detección temprana del Virus del Nilo Occidental (VNO), con un contrato dotado con 55.000 euros, que se enmarca en el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores (PEVA), y está siendo desarrollado por la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el programa contempla la vigilancia activa de mosquitos en, al menos, 16 puntos estratégicos de muestreo repartidos por la ciudad, mientras el trabajo se desarrolla en tres fases: la búsqueda de hábitats larvarios y captura de estadios inmaduros, la captura de mosquitos adultos mediante trampas BG-Sentinel 2 --que atraen a los insectos simulando la respiración humana con CO2--, y la identificación taxonómica especializada de las especies capturadas, con especial atención al 'Culex pipiens', principal vector del virus en la ciudad.

En este sentido, el delegado de Espacio Público, José Lugo, ha explicado que ante la declaración de Sevilla como zona de riesgo alto, han reforzado el plan de vigilancia del mosquito para poder anticiparse y "activar cuanto antes las alertas sanitarias que sean necesarias". "Se trata de un servicio técnico y científico de vigilancia que nos permite conocer en todo momento qué especies de mosquito están presentes en la ciudad y si son portadoras del virus", ha añadido.

Para ello, las muestras de mosquitos se conservan en criocongelación a -80ºC hasta su análisis molecular mediante PCR, con el que se determina la presencia o ausencia del VNO en las poblaciones capturadas. Los análisis se realizan en un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO 17025 y, en caso de resultado positivo, las muestras se remiten a un Laboratorio Oficial de Referencia para su confirmación, siguiendo el protocolo de vigilancia entomo-virológica del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, además del muestreo periódico, se han activado muestreos de emergencia ante la notificación de casos humanos o sospechas clínicas, mientras se establece un umbral de alerta cuando las capturas superan los 500 individuos por trampa y noche, o ante la presencia confirmada de especies de riesgo, lo que activa de forma inmediata las medidas de control vectorial que correspondan.

"Con este refuerzo, Sevilla cuenta con un sistema de vigilancia capaz de detectar cualquier riesgo relacionado con el VNO de forma precoz", ha sostenido Lugo, a la vez que ha defendido que también les permite "proteger la salud de los sevillanos con la máxima diligencia", ha concluido.

UN CONTRATO DE 60.000 EUROS PARA DESINSECTACIÓN

Además del contrato de vigilancia, el Ayuntamiento de Sevilla ha intensificado las labores de desinsectación frente al mosquito transmisor del VNO cuenta con una dotación de 60.000 euros. Debido a la confirmación de un caso positivo en humanos en el municipio, a través de este contrato se realizan tratamientos extraordinarios contra mosquitos adultos en los parques de la ciudad cercanos al caso positivo.

Este servicio incluye tratamientos larvicidas en imbornales y zonas de puesta de huevos, así como en colegios y centros educativos, con especial atención a los barrios y zonas de mayor incidencia del vector.

El Consistorio, en colaboración con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, también está desplegando una campaña informativa para reforzar la prevención frente al virus del Nilo.

Bajo el lema Consejos para evitar la transmisión del virus del Nilo occidental en Sevilla, esta iniciativa contempla la distribución de carteles y folletos informativos en las farmacias de la ciudad. Los materiales recogen diferentes medidas de protección personal y doméstica para prevenir las picaduras y evitar la proliferación de mosquitos.

En este sentido, el Ayuntamiento también está distribuyendo por sus canales digitales -web, aplicación Sevilla, redes sociales y mupis digitales- consejos y recomendaciones para evitar el mosquito transmisor y la propagación del virus.