La Fundación Quirónsalud reúne a más de 60 adolescentes del Polígono Sur para promover el bienestar emocional

Para esta edición, los contenidos educativos de Stay Healthy se adaptaron y rediseñaron bajo el formato de Mindfest, una propuesta concebida para acercar la promoción de la salud mental a los adolescentes a través de una experiencia más participativa, dinámica y cercana a sus intereses. Más de 60 alumnos del IES Polígono Sur participaron en esta iniciativa, que combinó actividades formativas, espacios de reflexión y propuestas creativas en torno al bienestar emocional.

La jornada arrancó con la sesión “Lo que necesitamos saber sobre salud mental”, que abordó de forma práctica algunas de las principales cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud mental durante la adolescencia. Tras ello, los estudiantes realizaron distintos talleres sobre sueño, salud digital y prevención de adicciones a sustancias, guiados por profesionales del ámbito educativo en colaboración con especialistas sanitarios: Raquel Calero, jefa del servicio de Psicología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa y Erika Cortés, médica del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

El encuentro incluyó además un picnic saludable con el propósito de reforzar hábitos de alimentación equilibrada. Como cierre, los jóvenes disfrutaron de un momento artístico junto a Fundación Alalá, que dinamizó una actividad colectiva con guitarras y cajones flamencos, poniendo especial atención en la expresión emocional y la participación como herramientas para favorecer el bienestar y la convivencia.

Quirónsalud refuerza su compromiso por la comunidad y las aulas

Durante este curso 25/26, el programa Stay Healthy ha desarrollado en Sevilla un total de 18 talleres dirigidos a estudiantes de 1º a 4º de ESO, alcanzando a más de 500 alumnos de cuatro centros educativos: IES Polígono Sur, Colegio Cristo Rey Sevilla, IES Bellavista y Colegio María Madre de la Iglesia. A esta labor se han sumado también dos sesiones específicas para familias, con el objetivo de reforzar el papel de la comunidad educativa en la promoción de hábitos de vida saludable y el bienestar de los adolescentes.

En esta nueva edición, la salud mental, entendida desde un enfoque trasversal y adaptado a las distintas etapas educativas, se ha consolidado como la temática principal a petición de los propios centros educativos. El resto de las sesiones han abordado cuestiones clave para la salud y el desarrollo de los jóvenes, como el sueño, la prevención de adicciones a sustancias, la nutrición o la salud digital, reafirmando el compromiso de Fundación Quirónsalud y de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa con la educación en salud y la promoción de un estilo de vida saludable.

Desde entonces su puesta en marcha en 2018, Stay Healthy ha llevado sus talleres presenciales a más de 68.000 alumnos de toda España en más de 2.500 sesiones y ha contado con más de 260 voluntarios. La salud mental, el sueño y la salud digital se consolidan como las temáticas de mayor interés entre los participantes.

Sobre Stay Healthy

Stay Healthy es un programa de innovación educativa de la Fundación Quirónsalud, puesto en marcha en 2018, que promueve hábitos saludables entre adolescentes. A través de talleres presenciales y online dirigidos a jóvenes y familias, el programa abarca temáticas como nutrición, sueño, ejercicio físico, salud digital, adicciones y salud mental. Su metodología, basada en el rigor científico y en nuevos modelos pedagógicos, busca concienciar a las nuevas generaciones sobre cómo sus decisiones diarias afectan a su bienestar a largo plazo. Stay Healthy representa la contribución de la compañía a los ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad).

Más información en: https://stayhealthyaulavirtual.es/