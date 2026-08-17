El Betis trabaja para firmar a Parrot o Fabio Silva, de momento sin éxito

En Holanda aseguran que las negociaciones del Betis para fichar a Troy Parrot están muy avanzadas, pero según hemos podido saber en Onda Cero no es tan así. Ha habido conversaciones con el jugador, que firmó 31 goles y 12 asistencias en la temporada pasada jugando en el AZ Almaar. Pero el conjunto neerlandés no lo va a regalar y el precio podría ascender a cerca de 25 kilos. La ficha de Parrot sería asumible y no supondría un problema importante en el famoso límite salarial. Distinto es el caso de Fabio Silva, con el que se reunieron Álvaro Ladrón de Guevara y Ramón Alarcón el pasado 11 de agosto, según avanzó ABC. El portugués exigiría un sueldo que le colocaría en el segundo escalón salarial del vestuario bético. Y, por otro lado, el Dortmund no tiene intención de dejarlo salir por menos de 22 o 23 millones de euros. En caso de que los alemanes aceptasen un préstamo, habría que incluir una obligación de compra a final de temporada por esas cantidades.

Con todo ello, el Betis, sin abandonar esas opciones, sigue trabajando con otros delanteros cuya llegada sea algo más factible. Pero el tiempo pasa y Pellegrini quiere, como es lógico, tener a un nueve de garantías que de descanso al Cucho o que pelee por esa camiseta titular con el colombiano.