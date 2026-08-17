Las sevillanas Carolina Robles y Maribel Pérez impulsan a España en un cierre dorado en Birmingham

El atletismo sevillano ha cerrado con letras de oro —y dos brillantes medallas de bronce— los Europeos de Atletismo celebrados en Birmingham. En una jornada de clausura inolvidable para la delegación española, la fondista nazarena Carolina Robles y la velocista hispalense Maribel Pérez se erigieron en piezas fundamentales de la selección nacional para subir al podio en el maratón femenino por equipos y en el inédito relevo 4x100 mixto, respectivamente.

En la sesión matinal, Carolina Robles firmó una actuación memorable en su debut continental en la distancia mítica de los 42,195 kilómetros. Sobre un exigente y rompepiernas circuito urbano con salida y llegada en Victoria Square, la atleta de Dos Hermanas completó la prueba en octava posición con un tiempo de 2h28:07. Robles gestionó con inteligencia los ritmos en un trazado que reconoció "todavía más duro con el paso de las vueltas", aguantando las aceleraciones finales para certificar un valioso top 8 individual.

Su gran papel, como primera española en cruzar la meta, encabezó el esfuerzo colectivo de Fátima Azzaharaa Ouhaddou (15.ª), Ester Navarrete (18.ª) y Meritxell Soler (20.ª). La suma de sus tiempos (7h30:41) permitió a España conquistar el bronce por equipos —por detrás de Gran Bretaña e Italia— y revalidar el metal obtenido hace dos años en Roma 2024. La victoria individual fue para la finlandesa Alisa Vainio con récord de los campeonatos (2h22:26).

El broche de oro al protagonismo sevillano llegó en la pista durante la jornada de tarde con Maribel Pérez. La velocista hispalense formó parte del relevo 4x100 mixto junto a Guillem Crespí, Andoni Calbano y Jaël Bestué, logrando una meritoria medalla de bronce con un registro de 40.42 segundos.

En una prueba repleta de tensión en la que solo cinco de los ocho equipos participantes lograron puntuar por caídas y descalificaciones, el cuarteto español destacó por la precisión milimétrica de sus entregas. Maribel Pérez asumió la segunda posta tras recibir el testigo en tercer lugar de manos de Crespí y cuajó una enorme recta que permitió al equipo escalar hasta la segunda posición provisional. Tras la curva de Calbano, Jaël Bestué remató la carrera en la recta de meta para amarrar el bronce, superada únicamente por la imbatible Gran Bretaña (39.97, récord de Europa) y Alemania (40.11).

Con estos dos bronces, la representación andaluza certificó la octava medalla para el medallero de la selección española en Birmingham. Un balance sobresaliente que confirma el excelente estado de forma y la competitividad internacional del atletismo sevillano tanto en la ruta como en el anillo sintético.