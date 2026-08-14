Conversaciones con cinco goleadores

El Betis sigue buscando delantero e insiste por Fabio Silva

Pellegrini sigue esperando al delantero que sea la competencia del Cucho y que pueda cubrir las necesidades del Betis en tres competiciones. Según publica ABC, no desiste de la opción de Fabio Silva. Técnicos del club heliopolitano se han plantado en Alemania para intentar convencer al Dortmund.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Fabio Silva
Fabio Silva | Europa Press

Con la Real Sociedad apretando para llevarse al ariete portugués, el Real Betis ha decidido enviar a Alemania al secretario técnico, Alvaro Ladrón de Guevara junto a otros miembros de la entidad, para intentar el fichaje de Silva. El Dortmund quiere recuperar buena parte de los 22 millones de euros que gastó en el futbolista luso, aunque el Betis apuesta por una cesión. Existe la opción de incluir una opción de compra o, incluso, una obligación de compra supeditada a la consecución de determinados objetivos. Fabio Silva solo pudo firmar dos goles la temporada pasada en los 800 minutos de que dispuso en liga. Anteriormente en Las Palmas hizo 10 goles en 25 partidos.

Por otro lado, Estadio Deportivo publica que el Betis habría hecho una oferta al Cincinnati de 14 millones de euros por Kevin Denkey. El ariete togolés hizo en este equipo de la liga norteamericana un total de 33 goles en 60 partidos. Y en el Círculo de Brujas firmó unos números espectaculares: 66 goles y 20 asistencias en 152 encuentros.

Mientras tanto, continúan las conversaciones por el mexicano del Milan Santi Giménez, el serbio del Stuttgart Milosevic o el francés del Nottingham Forest Kalimuendo.

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