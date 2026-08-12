El Sevilla remodela su consejo de administración

La marcha más llamativa es la de Carolina Alés aunque, tanto ella como el resto de familias, siguen teniendo las mismas acciones, el mismo peso y un representante en dicho consejo. El club nervionense ha anunciado que "Fernando Carrión Amate es sustituido por José Luis Iglesias Moya como representante de Gestores Técnicos Superiores de Asesoramiento, Inversión y Cobro SL. José Luis (Chiclana, Cádiz, 1988). Es abogado y mediador civil-mercantil y consejero interno y asesor de la confianza de la familia Carrión desde hace quince años.

Por otro lado, el nuevo consejero representante de Promociones y Construcciones 89 SA será Álvaro García Almagro, en sustitución de Carolina Alés. Álvaro García (Sevilla, 1979) es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y es abogado especializado en derecho patrimonial privado y empresario del sector inmobiliario, también con una larga vinculación personal y de confianza con la familia Alés.

Además, entra a formar parte del consejo de administración del Sevilla FC en representación de una de las sociedades del presidente José María del Nido Carrasco el empresario Ismael Villalobos (Plasencia 1989). Técnico Superior en Administración y Finanzas y Técnico de Gestión Administrativa, es Fundador, CEO y Presidente de la Compañía La Casa de las Carcasas, desde 2013. Además, es confundador de Propeis Inversiones SL.

El consejo completará su nueva configuración en próximas fechas con una última incorporación, probablemente del entorno empresarial sevillista, para Nervión Grande SL, sociedad del presidente cuyo puesto había quedado vacante".