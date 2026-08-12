El Betis se fija en Milosevic

Según Sky Sports, el Betis se ha interesado por la situación de Jovan Milosevic, delantero del Stuttgart. Fue fichado en 2023 por el conjunto alemán con apenas 18 años tras pagar 1,2 millones a la Vojvodina, pero ha encadenado cesiones al Saint Gallen suizo, al Partizán de Belgrado y al Werder Bremen, esta última en el pasado mercado de enero. Su mejor rendimiento tuvo lugar en Belgrado, donde firmó 19 goles y 5 asistencias en 30 partidos. Con el Stuttgart apenas ha jugado seis partidos desde 2023, realmente seis ratitos en seis partidos, y en el Werder Bremen jugó 480 minutos y marcó 3 goles. En Alemania hablan de un coste de entre 6 y 9 millones de euros.

Milosevic tiene 21 años y mide 1,92. Con cinco goles fue el máximo goleador del Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2022 en el que Serbia alcanzó las semifinales, donde perdió ante los Países Bajos en los penaltis. Marcó un gol en cada partido que jugó.