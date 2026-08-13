Navarro: "Podemos acudir al mercado a día de hoy"

Navarro se mostró satisfecho con el trabajo realizado por su equipo hasta ahora, con 15 salidas y 7 fichajes. Y más movimientos que se van a producir. En el capítulo de refuerzos, quiso mandar un mensaje optimista. "Podemos acudir al mercado a día de hoy. El límite salarial está en disposición de permitir la incorporación de algunos jugadores, aunque tampoco nos queremos precipitar a la hora de elegirlos. Se ha generado ese margen con las salidas e iremos incorporando futbolistas porque queremos llegar con la mejor plantilla posible al cierre del mercado. Queremos un equipo con el que la gente se identifique. Tenemos 19 jugadores en la primera plantilla y hay jugadores del filial que vienen trabajando bastante bien y han competido bien en la pretemporada. Con total seguridad vendrán jugadores, pero determinar ahora mismo el número...", declaró.

Preguntado por Pedrosa, Ejuke y Vargas, subrayó que "hay clubes que se están interesando por Adrián Pedrosa". En el caso de posibles ofertas por Rubén Vargas, comentó que "es un jugador que ha conseguido una clasificación histórica con su selección y obviamente es atractivo en el mercado", pero no se mojó más allá. Sobre Chidera Ejuke no quiso dar muchas pistas. Todo apunta a que estuvo cerca de salir pero se estropeó la operación. "Se hizo una convocatoria para el desplazamiento a Holanda y se entendió, porque había situaciones abiertas, que lo mejor era que no participase en la expedición", afirmó.