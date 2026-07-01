Expertos analizan los grandes retos de la Pediatría en 2026 en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa

La jornada, dirigida por el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael Espino Aguilar, ofrecerá una actualización de los problemas emergentes que condicionan la práctica pediátrica y debatirá sobre las estrategias necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad a la población infantil. Según el doctor Espino Aguilar, la pediatría se enfrenta actualmente a retos de enorme trascendencia, entre los que destacan el incremento de los problemas de salud mental en niños y adolescentes, el aumento de la obesidad infantil, el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales, la aparición de nuevos virus, el incremento de las resistencias bacterianas, los efectos del cambio climático sobre la salud o la incorporación de la medicina de precisión, entre otros.

Uno de los bloques principales estará dedicado a las novedades del calendario vacunal infantil andaluz. La doctora Esperanza Macarena Muñoz Ramos, pediatra y directora del Centro de Salud Virgen de África, revisará las principales modificaciones incorporadas en 2026, entre ellas, la vacunación sistemática frente al rotavirus, la anticipación de determinadas dosis frente al sarampión y la varicela y el refuerzo de la inmunización durante la infancia y la adolescencia. “La actualización persigue mejorar la cobertura vacunal y reducir la incidencia de enfermedades prevenibles como el sarampión, la meningitis o las infecciones por rotavirus, garantizando una protección más eficaz y equitativa para todos los niños andaluces”, señala.

Asimismo, el doctor Pedro Martín Muñoz, pediatra del Centro de Salud Marqués de Paradas, expondrá la preocupante situación de las ‘Pantallas y niños: de las recomendaciones a la realidad’. El uso de dispositivos electrónicos con pantalla se ha convertido en una realidad cotidiana desde los primeros años de vida. Sin embargo, a pesar de que las principales sociedades científicas y organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Asociación Española de Pediatría (AEP); establecen recomendaciones claras sobre la limitación de su uso, la mayoría de los niños y adolescentes supera ampliamente los tiempos aconsejados.

“La evidencia científica disponible relaciona el uso excesivo de pantallas con alteraciones del sueño, problemas de salud física y emocional, dificultades en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, así como un impacto negativo en la atención, el aprendizaje y las relaciones sociales”, apunta el especialista, quien recomienda “no sólo limitar el tiempo de exposición, sino también promover un uso responsable, priorizando la calidad del contenido, el momento en que se utiliza y el acompañamiento por parte de los adultos”. “Sustituir parte del tiempo de pantalla por actividades acordes a la edad, establecer normas claras sobre su utilización y fomentar espacios familiares libres de dispositivos son algunas de las estrategias que contribuyen a un desarrollo más saludable de la infancia”, añade.

Manejo del estreñimiento en niños con TEA

La reunión también abordará aspectos clínicos específicos relacionados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En este sentido, el doctor Andrés Osuna Vera, pediatra del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, presentará una actualización sobre el manejo del estreñimiento en estos pacientes, una complicación frecuente que requiere un abordaje multidisciplinar basado en medidas dietéticas, intervenciones conductuales y, en numerosos casos, tratamiento farmacológico.

Finalmente, el pediatra del Centro de Salud Amante Laffón y presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), Cristóbal Coronel Rodríguez, expondrá la situación actual del déficit de especialistas en Pediatría en Andalucía y algunas de las medidas propuestas para paliar los desafíos que se plantean en el horizonte más cercano de la especialidad.