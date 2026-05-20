Uno de los inversores se echa atrás y la venta del Sevilla se frena

Lo que estaba ya para firmar, va a tener que esperar un poco. En el programa Radioestadio Noche de Onda Cero hace poco la nacionalidad de los magnates que iban a poner el dinero: argentino, norteamericano y mexicano. Pues este último se ha echado atrás y ahora Sergio Ramos y Five Eleven Capital buscan dinero para poder cerrar la operación definitivamente. Se hablaba de 450 millones de euros pero el acuerdo está cerrado en unos 272 millones. Son 80.000 accciones: las de Del Nido Benavente y las familias Alés, Carrión, Guijarro, Castro y las de Sevillistas Unidos 2020. A 3.400 euros por acción, son 272 millones. Y una buena parte, que iba a poner el mexicano, ya no está, así que deben darse prisa en buscar. Porque el periodo de exclusividad para este grupo finaliza el 31 de mayo. Dato que puede no significar nada, porque a lo mejor a partir del 1 de junio no hay nadie interesado en esas acciones, pero por si acaso Ramos y compañía quieren darse cierta prisa. Porque luego ,mientras se firma y el CSD da el OK, pasa un tiempo. Y las gestiones que hagan en el club, a nivel económico y deportivo, las quieren hacer los nuevos, lógicamente.

La cita en la notaría ya está reservada para el 29 mayo, según ABC, pero los compradores aún no han presentado ningún aval por el dinero de la compra. Puede deberse, efectivamente, a que aún no tienen el 100% del dinero. Sergio Ramos y Five Eleven Capital no necesitan este aval del dinero, entre otras cosas para que el CSD dé el visto bueno a la venta. Los grandes accionistas involucrados en la operación están nerviosos y no es para menos. Y quieren garantías. Veremos si la venta del Sevilla tarda más de lo que pensábamos (y lo que pensaban los compradores hace pocos días). Si es así, el verano puede ser movido.