Mutuo acuerdo

El Sevilla dice adiós a Antonio Cordón

Se confirmó el secreto a voces. Cordón se va. O lo echan. O las dos cosas. El director deportivo sabe que los compradores del club nervionense no iban a contar con él y "de mutuo acuerdo" ha decidido una salida, a pesar de que le quedaban dos años de contrato.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Antonio Cordón
Antonio Cordón | sevillafc.es

El Sevilla lo ha anunciado con la siguiente nota: "El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora Director de Fútbol de la entidad. Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga. Antonio Cordón llegó en junio de 2025 para hacerse cargo de la parcela deportiva del primer equipo. El Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro".

Se marcha el del "elefante arrodillado", el de "lo importante es estar alegres", el que tuvo el tino de firmar a Vlachodimos, pero a la vez fichó a un tal Fabio Cardoso, porque le debía un favor a Jorge Mendes, y el que en el mercado invernal no tuvo una mejor idea que traer a Maupay. Cordón ya es historia. Habrá que ver si las gestiones que tenía muy avanzadas el extremeño (los fichajes de Juan Iglesias, Arouna Sangante y Marius Marin), las continúan o las descartan los nuevos ejecutivos del Sevilla.

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