Accionistas Unidos avisa: "Los compradores podrían vender el estadio del Sevilla"

El responsable de comunicación de Accionistas Unidos, Antonio Vázquez, subrayó en Onda Cero Sevilla que "hasta 2023, cualquiera que mandara y quisiera vender el Sánchez Pizjuán, podía hacerlo si tenía dos tercios del capital social. Conseguimos en una junta general de accionistas blindar estatutariamente el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva con el artículo dieciocho y el artículo treinta y ocho, pasando de dos tercios a tres cuartos. Si van a comprar el 80%, ¿podrían cargarse ese blindaje y venderlo? Exacto. Estamos hablando de que necesitan un setenta y cinco por ciento. Si es cierto que van a comprar el ochenta por ciento, está claro que pueden vender el patrimonio del club. Eso es evidente, eso es así. Lo que pasa es que después está el tema de Urbanismo y el uso del terreno donde está el estadio, que está protegido en el Ayuntamiento de Sevilla". Vázquez aseguró en Más de Uno Sevilla que "el sevillismo merece que se le escuche. Y queremos saber con qué intenciones viene el grupo de Sergio Ramos, qué proyecto deportivo trae, si va a ampliar capital, si va simplemente a hacer negocio con el club y dentro de cinco años, cuando recoja los beneficios, se van... En fin, necesitamos saber con qué actitud viene ese grupo inversor extranjero".

Sobre la venta del 80% del accionariado, destacó que "hay 20.000 acciones que no se han vendido. Nosotros agradecemos profundamente que, ante la avaricia y la codicia de la venta al mejor postor, hay veinte mil sevillistas que han decidido no vender sus acciones, nosotros le damos eso un motivo no solamente sentimental, sino un valor y un orgullo importantísimo. De esas veinte mil acciones, nosotros representamos un 5 %. Es decir, estamos representando a más de mil accionistas y estamos representando cerca de cinco mil acciones. Por tanto, nos tienen que escuchar. Deben escuchar la voz del sevillismo minoritario, que no ha vendido".

Es muy probable que Five Eleven Capital realice una ampliación de capital. Y Accionistas Unidos ha dejado claro que "vamos a estar muy pendientes de esa ampliación de capital. ¿Van a dejar fuera de esa ampliación de capital a los accionistas minoritarios? ¿Va a imposibilitar esa ampliación de capital que acudan a ella los veinte mil accionistas que no han vendido sus acciones en condiciones no onerosas? La Liga de Fútbol Profesional se ha pronunciado recientemente de una manera muy clara. El problema no es cambiar de propietario, el problema es que hay que inyectar dinero a la sociedad para intentar salir de ese último puesto del límite salarial, y eso se consigue a base de inyectar dinero".