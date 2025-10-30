Alexis tendrá que esperar

El Sevilla recupera a Mendy, Azpilicueta y Nianzou

Tras el partido de copa del martes y la sesión de recuperación del miércoles, Almeyda ha dirigido este jueves el entrenamiento preparando el encuentro del Metropolitano ante el Atleti. Y lo ha hecho con tres buenas noticias.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Entrenamiento del Sevilla Fútbol Club
Entrenamiento del Sevilla Fútbol Club | Foto: sevillafc.es

Han vuelto a entrenar con el grupo César Azpilicueta, Batista Mendy y Nianzou. No quedan muchas horas para el partido contra los colchoneros, así que lo normal es que no sean titulares en el metropolitano, pero todo puede pasar. En la enfermería solo queda Alexis Sánchez, que no volverá hasta mediados de diciembre o en las últimas fechas del año, dado que el tiempo de recuperación va a oscilar entre las 5 y las 7 semanas.

Los médicos y recuperadores están ayudando esta semana de forma especial a Agoumé por un golpe fuerte recibido en San Sebastián, pero no puede jugar de todos modos porque está sancionado por acumulación de amarillas.

