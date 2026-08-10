El Sevilla dice adiós a Jordán, Alberto Flores... y Patrick Mercado

En el mes de febrero, el Sevilla anunciaba un acuerdo con Independiente del Valle por el talentoso futbolista, por el que pagarían 6 millones de euros. Pero tuvo la mala suerte de romperse la rodilla y la entidad de Nervión, remitiéndose a la cláusula que decía (como suele ser habitual) que ficharía en caso de pasar de forma satisfactoria las pruebas médicas, ha emitido un comunicado en el que asegura que "no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrik Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle, al cual se le ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal". En Ecuador aseguraban que les obligarían a pagar una indemnización de 3 millones de euros, pero en el Sevilla aseguran que no tendrán que abonar nada.

Así que, adiós a Mercado. Igual que le han dicho adiós a dos futbolistas más: es oficial el traspaso a coste cero de Alberto Flores al Granada. Con el fichaje de Fran González quedaba cerrada la puerta del primer equipo para el cancerbero de Fuentes de Andalucía, que se ha despedido con una emotiva carta en la que explica que "durante 15 años no he entendido mi vida sin este escudo" y que deja de "vestir esta camiseta, pero nunca dejaré de sentirla. Porque hay lugares de los que uno se marcha, pero que nunca dejan de formar parte de quien eres. Sevillista desde que nací, sevillista yo voy a morir".

Y, por otro lado, se consuma, por fin, la marcha de Joan Jordán. Se trata de un traspaso gratis al Estrela Amadora, equipo por el que el catalán firmará para las dos próximas temporadas. El Sevilla FC tendrá que pagarle una parte de la ficha de la temporada 26-27. El club se quita uno de los sueldos champions y libera una importante masa salarial, que le servirá para pagar a los refuerzos que quedan por llegar.