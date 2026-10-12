El Sevilla dejó volar dos puntos en una locura de partido

El Sevilla trató de incomodar al Levante desde el principio con una presión alta de la que encontró frutos a los 13 minutos. Ndukwe, que debutaba como titular con el Levante, entregó un balón al portero Mathew Ryan que se quedó corto y que cazó el ariete escocés del Sevilla Robbie Ure para superar al arquero ‘granota’ y adelantar a su equipo. El gol le hizo daño a un Levante, que no era capaz de superar la presión del Sevilla ni tampoco de plantarse en campo rival. La única manera de poner en aprietos al griego Odisseas Vlachodimos fue un disparo lejano de Adrián de la Fuente ‘Dela’ que sacó el portero desviando el balón a córner.

El disparo de Dela despertó a su equipo y al Ciutat de València, que vio cómo el Levante empezaba a poblar el área sevillista a base de centros laterales y saques de esquinas. Pero el peligro solo era territorial. De hecho, el Sevilla fue quien tuvo hasta tres ocasiones para ampliar su ventaja en los últimos cinco minutos de la primera parte. Youssouf Fofana, con un disparo de falta que salió cerca del larguero; Juan Iglesias, con otro disparo desde la frontal que sacó Ryan; y Miguel Sierra, con una jugada personal que terminó con un balón desviado cerca de la portería, fueron los protagonistas de un Sevilla que se iba al descanso recuperando su dominio sobre el césped.

El Sevilla mantuvo su inercia ofensiva tras el parón y solo cinco minutos después volvió a llevar peligro a la portería de Ryan. Primero con un disparo de Ure que salió cerca del palo y después, con un remate de Sierra dentro del área que se topó con el larguero. Quien no perdonó fue el portugués Félix Correia, que remató a placer tras la asistencia de Ure de cabeza. El tanto fue anulado por fuera de juego pero subió al marcador después de la revisión del VAR. Con el 0-2, parecía que el Sevilla encarrilaba su victoria después de solo diez minutos de la segunda parte, pero el Levante se rehizo a los dos minutos. Manu Sánchez encontró dentro del área a Iván Romero, que soltó un latigazo que desvió Kike Salas impidiendo a Vlachodimos sacar el balón.

El partido entró en una fase sin dominio y sin control. La noticia llegó en forma de lesión para el Sevilla con el problema en el hombro de Sierra que le obligó a abandonar el campo. Bajo ese guion, el conjunto hispalense trató de reactivar su zona de ataque con la entrada de Isaac Romero y de Alfon buscando más velocidad a la espalda de la defensa levantinista. A pesar del ímpetu ‘granota’, la victoria parecía que se iba a quedar para el Sevilla, pero todo cambió en el tiempo añadido.

El Levante no dejó de buscar un empate que encontró en el minuto 92 con una volea de Dela desde la frontal. La locura se desató en el Ciutat de València pero con un Levante volcado, el Sevilla aprovechó la última ocasión que tuvo. Isaac Romero soltó un latigazo también desde la frontal ante el que nada pudo hacer Ryan. El tanto del ariete sevillista se convirtió en una de las acciones polémicas al ver la segunda amarilla por su celebración ante los aficionados del Levante, a los que mandó callar y que respondieron con pitos y con lanzamiento de botellas. La tensión se trasladó al césped y jugadores de ambos equipos se enzarzaron durante varios minutos, en los que el colegiado paró el partido.

El tanto de Romero pudo noquear al Levante, pero la locura del Ciutat todavía tenía guardado un episodio más. Con el reloj llegando al minuto 100, una jugada a balón parado que no acertó a despejar el Sevilla la cazó Ndukwe, que mandó la pelota a la red para poner un empate que levantó a todo el estadio y que le sirvió para enmendar el error que abrió el marcador para el Sevilla.

- Ficha técnica:

3 - Levante: Ryan; Toljan (Pérez, min. 89), Dela, Ndukwe, Sánchez; Brugué, Rey (Requena, min.68), Olasagasti (Cortés, min.89), García (Fernández, min.55); Romero; y Musuayi (Ratkov, min.55).

3 - Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili (Guridi, min.88); Sierra (Alfon, min.67), Fofana, Correia (Díaz, min.72); y Ure (Romero, min.67).

Goles: 0-1, min. 13: Ure. 0-2, min. 54: Correia. 1-2, min. 56: Iván Romero. 2-2, min. 92: Dela. 2-3, min. 95: Isaac Romero. 3-3, min. 99: Ndukwe.

Árbitro: Adrián Cordero (comité cántabro). Amonestó a Adrián de la Fuente ‘Dela’ (min. 39) y a Dani Requena (min. 74) por parte del Levante y a Felix Correia (min. 47), Castrín (min.62), Luis García Plaza (min.65) y a Alfon (min.84) y expulsó a Isaac Romero (Sevilla) por doble amarilla (min.95).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante UD y al Sevilla en el estadio Ciutat de València ante 19.840 espectadores.