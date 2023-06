El Sevilla abrirá la Liga ante el Valencia; el Betis, en Villarreal

Los derbis para la presente temporada tendrán su primera parada en Nervión esta temporada. Sevilla y Betis se citan en el Sánchez-Pizjuán para la jornada 13 (12 de noviembre). El derbi de la segunda vuelta se disputará en el Benito Villamarín el fin de semana del 28 de abril (jornada 33).

La Liga terminará el 26 mayo. El Sevilla cerrará la temporada en casa ante el Barcelona, mientras que el Betis jugará su último partido visitando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Las primeras cinco jornadas del Sevilla serán ante Valencia (casa), Alavés (fuera), Girona (c), Atlético de Madrid (f) y UD Las Palmas (c). El Betis tendrá como primeros rivales a Villarreal (f), Atlético de Madrid (c), Athletic (f), Rayo Vallecano (c) y Barcelona (f).

Éste es el calendario completo:

Jornada 1 (13/08/2023)

UD Almería SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Athletic Club Real Madrid CF

Club Atlético de Madrid SAD Granada CF SAD

RC Celta de Vigo SAD Club Atlético Osasuna

Sevilla FC SAD Valencia CF SAD

UD Las Palmas SAD RCD Mallorca SAD

Getafe CF SAD FC Barcelona

Villarreal CF SAD Real Betis Balompié SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Girona FC SAD

Cádiz CF SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 2 (20/08/2023)

UD Almería SAD Real Madrid CF

FC Barcelona Cádiz CF SAD

RCD Mallorca SAD Villarreal CF SAD

Granada CF SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Deportivo Alavés SAD Sevilla FC SAD

Club Atlético Osasuna Athletic Club

Real Betis Balompié SAD Club Atlético de Madrid SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD RC Celta de Vigo SAD

Girona FC SAD Getafe CF SAD

Valencia CF SAD UD Las Palmas SAD

Jornada 3 (27/08/2023)

Athletic Club Real Betis Balompié SAD

RC Celta de Vigo SAD Real Madrid CF

Granada CF SAD RCD Mallorca SAD

UD Las Palmas SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Cádiz CF SAD UD Almería SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Club Atlético de Madrid SAD

Villarreal CF SAD FC Barcelona

Sevilla FC SAD Girona FC SAD

Valencia CF SAD Club Atlético Osasuna

Getafe CF SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 4 (03/09/2023)

UD Almería SAD RC Celta de Vigo SAD

Club Atlético de Madrid SAD Sevilla FC SAD

Real Betis Balompié SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Cádiz CF SAD Villarreal CF SAD

Girona FC SAD UD Las Palmas SAD

Deportivo Alavés SAD Valencia CF SAD

RCD Mallorca SAD Athletic Club

Club Atlético Osasuna FC Barcelona

Real Madrid CF Getafe CF SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Granada CF SAD

Jornada 5 (17/09/2023)

Athletic Club Cádiz CF SAD

FC Barcelona Real Betis Balompié SAD

RC Celta de Vigo SAD RCD Mallorca SAD

Getafe CF SAD Club Atlético Osasuna

Real Madrid CF Real Sociedad de Fútbol SAD

Villarreal CF SAD UD Almería SAD

Valencia CF SAD Club Atlético de Madrid SAD

Granada CF SAD Girona FC SAD

Sevilla FC SAD UD Las Palmas SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 6 (24/09/2023)

UD Almería SAD Valencia CF SAD

Club Atlético de Madrid SAD Real Madrid CF

FC Barcelona RC Celta de Vigo SAD

Real Betis Balompié SAD Cádiz CF SAD

Girona FC SAD RCD Mallorca SAD

Club Atlético Osasuna Sevilla FC SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Villarreal CF SAD

Deportivo Alavés SAD Athletic Club

Real Sociedad de Fútbol SAD Getafe CF SAD

UD Las Palmas SAD Granada CF SAD

Jornada 7 (27/09/2024)

Athletic Club Getafe CF SAD

Cádiz CF SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Sevilla FC SAD UD Almería SAD

Club Atlético Osasuna Club Atlético de Madrid SAD

RCD Mallorca SAD FC Barcelona

Granada CF SAD Real Betis Balompié SAD

Villarreal CF SAD Girona FC SAD

Valencia CF SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Real Madrid CF UD Las Palmas SAD

RC Celta de Vigo SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 8 (01/10/2023)

UD Almería SAD Granada CF SAD

Club Atlético de Madrid SAD Cádiz CF SAD

FC Barcelona Sevilla FC SAD

Real Betis Balompié SAD Valencia CF SAD

Getafe CF SAD Villarreal CF SAD

Girona FC SAD Real Madrid CF

Deportivo Alavés SAD Club Atlético Osasuna

Real Sociedad de Fútbol SAD Athletic Club

UD Las Palmas SAD RC Celta de Vigo SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD RCD Mallorca SAD

Jornada 9 (08/10/2023)

Club Atlético de Madrid SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Cádiz CF SAD Girona FC SAD

RC Celta de Vigo SAD Getafe CF SAD

RCD Mallorca SAD Valencia CF SAD

Deportivo Alavés SAD Real Betis Balompié SAD

Athletic Club UD Almería SAD

Granada CF SAD FC Barcelona

Real Madrid CF Club Atlético Osasuna

Sevilla FC SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Villarreal CF SAD UD Las Palmas SAD

Jornada 10 (22/10/2023)

UD Las Palmas SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Girona FC SAD UD Almería SAD

FC Barcelona Athletic Club

RC Celta de Vigo SAD Club Atlético de Madrid SAD

Getafe CF SAD Real Betis Balompié SAD

Valencia CF SAD Cádiz CF SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD RCD Mallorca SAD

Sevilla FC SAD Real Madrid CF

Club Atlético Osasuna Granada CF SAD

Villarreal CF SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 11 (29/10/2023)

UD Almería SAD UD Las Palmas SAD

Athletic Club Valencia CF SAD

FC Barcelona Real Madrid CF

Real Betis Balompié SAD Club Atlético Osasuna

Cádiz CF SAD Sevilla FC SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Granada CF SAD Villarreal CF SAD

Girona FC SAD RC Celta de Vigo SAD

RCD Mallorca SAD Getafe CF SAD

Club Atlético de Madrid SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 12 (05/11/2023)

Real Betis Balompié SAD RCD Mallorca SAD

RC Celta de Vigo SAD Sevilla FC SAD

Deportivo Alavés SAD UD Almería SAD

Villarreal CF SAD Athletic Club

UD Las Palmas SAD Club Atlético de Madrid SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD FC Barcelona

Getafe CF SAD Cádiz CF SAD

Club Atlético Osasuna Girona FC SAD

Real Madrid CF Rayo Vallecano de Madrid SAD

Valencia CF SAD Granada CF SAD

Jornada 13 (12/11/2023)

UD Almería SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Athletic Club RC Celta de Vigo SAD

Club Atlético de Madrid SAD Villarreal CF SAD

Real Madrid CF Valencia CF SAD

Sevilla FC SAD Real Betis Balompié SAD

RCD Mallorca SAD Cádiz CF SAD

Granada CF SAD Getafe CF SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Girona FC SAD

Club Atlético Osasuna UD Las Palmas SAD

FC Barcelona Deportivo Alavés SAD

Jornada 14 (26/11/2023)

Club Atlético de Madrid SAD RCD Mallorca SAD

Real Betis Balompié SAD UD Las Palmas SAD

Cádiz CF SAD Real Madrid CF

Real Sociedad de Fútbol SAD Sevilla FC SAD

Deportivo Alavés SAD Granada CF SAD

Getafe CF SAD UD Almería SAD

Girona FC SAD Athletic Club

Rayo Vallecano de Madrid SAD FC Barcelona

Valencia CF SAD RC Celta de Vigo SAD

Villarreal CF SAD Club Atlético Osasuna

Jornada 15 (03/12/2023)

UD Almería SAD Real Betis Balompié SAD

Athletic Club Rayo Vallecano de Madrid SAD

Girona FC SAD Valencia CF SAD

Club Atlético Osasuna Real Sociedad de Fútbol SAD

Sevilla FC SAD Villarreal CF SAD

FC Barcelona Club Atlético de Madrid SAD

RC Celta de Vigo SAD Cádiz CF SAD

UD Las Palmas SAD Getafe CF SAD

Real Madrid CF Granada CF SAD

RCD Mallorca SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 16 (10/12/2023)

FC Barcelona Girona FC SAD

Real Betis Balompié SAD Real Madrid CF

Cádiz CF SAD Club Atlético Osasuna

Getafe CF SAD Valencia CF SAD

RCD Mallorca SAD Sevilla FC SAD

Deportivo Alavés SAD UD Las Palmas SAD

Club Atlético de Madrid SAD UD Almería SAD

Granada CF SAD Athletic Club

Rayo Vallecano de Madrid SAD RC Celta de Vigo SAD

Villarreal CF SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Jornada 17 (17/12/2023)

UD Almería SAD RCD Mallorca SAD

Athletic Club Club Atlético de Madrid SAD

RC Celta de Vigo SAD Granada CF SAD

Club Atlético Osasuna Rayo Vallecano de Madrid SAD

Real Madrid CF Villarreal CF SAD

Valencia CF SAD FC Barcelona

Real Sociedad de Fútbol SAD Real Betis Balompié SAD

UD Las Palmas SAD Cádiz CF SAD

Sevilla FC SAD Getafe CF SAD

Girona FC SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 18 (20/12/2023)

Athletic Club UD Las Palmas SAD

Club Atlético de Madrid SAD Getafe CF SAD

Real Betis Balompié SAD Girona FC SAD

Cádiz CF SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

RCD Mallorca SAD Club Atlético Osasuna

Rayo Vallecano de Madrid SAD Valencia CF SAD

Granada CF SAD Sevilla FC SAD

Deportivo Alavés SAD Real Madrid CF

FC Barcelona UD Almería SAD

Villarreal CF SAD RC Celta de Vigo SAD

Jornada 19 (03/01/2024)

Getafe CF SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Valencia CF SAD Villarreal CF SAD

Club Atlético Osasuna UD Almería SAD

Sevilla FC SAD Athletic Club

Girona FC SAD Club Atlético de Madrid SAD

UD Las Palmas SAD FC Barcelona

RC Celta de Vigo SAD Real Betis Balompié SAD

Granada CF SAD Cádiz CF SAD

Real Madrid CF RCD Mallorca SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 20 (13/01/2024)

UD Almería SAD Girona FC SAD

Athletic Club Real Sociedad de Fútbol SAD

Club Atlético de Madrid SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

FC Barcelona Club Atlético Osasuna

Real Betis Balompié SAD Granada CF SAD

Cádiz CF SAD Valencia CF SAD

Getafe CF SAD Real Madrid CF

UD Las Palmas SAD Villarreal CF SAD

RCD Mallorca SAD RC Celta de Vigo SAD

Sevilla FC SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 21 (21/01/2024)

RC Celta de Vigo SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Girona FC SAD Sevilla FC SAD

Deportivo Alavés SAD Cádiz CF SAD

Real Madrid CF UD Almería SAD

Valencia CF SAD Athletic Club

Granada CF SAD Club Atlético de Madrid SAD

Real Betis Balompié SAD FC Barcelona

Club Atlético Osasuna Getafe CF SAD

Villarreal CF SAD RCD Mallorca SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD UD Las Palmas SAD

Jornada 22 (28/01/2024)

Club Atlético de Madrid SAD Valencia CF SAD

FC Barcelona Villarreal CF SAD

RC Celta de Vigo SAD Girona FC SAD

Getafe CF SAD Granada CF SAD

UD Las Palmas SAD Real Madrid CF

Cádiz CF SAD Athletic Club

RCD Mallorca SAD Real Betis Balompié SAD

Sevilla FC SAD Club Atlético Osasuna

Real Sociedad de Fútbol SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

UD Almería SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 23 (04/02/2024)

Athletic Club RCD Mallorca SAD

Real Betis Balompié SAD Getafe CF SAD

Girona FC SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Sevilla FC SAD

Granada CF SAD UD Las Palmas SAD

Deportivo Alavés SAD FC Barcelona

Valencia CF SAD UD Almería SAD

Real Madrid CF Club Atlético de Madrid SAD

Villarreal CF SAD Cádiz CF SAD

Club Atlético Osasuna RC Celta de Vigo SAD

Jornada 24 (11/02/2024)

UD Almería SAD Athletic Club

FC Barcelona Granada CF SAD

RCD Mallorca SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

UD Las Palmas SAD Valencia CF SAD

Deportivo Alavés SAD Villarreal CF SAD

Sevilla FC SAD Club Atlético de Madrid SAD

Cádiz CF SAD Real Betis Balompié SAD

Getafe CF SAD RC Celta de Vigo SAD

Real Madrid CF Girona FC SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Club Atlético Osasuna

Jornada 25 (18/02/2024)

Athletic Club Girona FC SAD

Club Atlético de Madrid SAD UD Las Palmas SAD

RCD Mallorca SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Real Madrid CF

Granada CF SAD UD Almería SAD

RC Celta de Vigo SAD FC Barcelona

Club Atlético Osasuna Cádiz CF SAD

Villarreal CF SAD Getafe CF SAD

Valencia CF SAD Sevilla FC SAD

Real Betis Balompié SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 26 (25/02/2024)

UD Almería SAD Club Atlético de Madrid SAD

FC Barcelona Getafe CF SAD

Cádiz CF SAD RC Celta de Vigo SAD

Girona FC SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Real Madrid CF Sevilla FC SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Villarreal CF SAD

Granada CF SAD Valencia CF SAD

UD Las Palmas SAD Club Atlético Osasuna

Deportivo Alavés SAD RCD Mallorca SAD

Real Betis Balompié SAD Athletic Club

Jornada 27 (03/03/2024)

Athletic Club FC Barcelona

Club Atlético de Madrid SAD Real Betis Balompié SAD

Getafe CF SAD UD Las Palmas SAD

RC Celta de Vigo SAD UD Almería SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Cádiz CF SAD

RCD Mallorca SAD Girona FC SAD

Valencia CF SAD Real Madrid CF

Sevilla FC SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Villarreal CF SAD Granada CF SAD

Club Atlético Osasuna Deportivo Alavés SAD

Jornada 28 (10/03/2024)

UD Almería SAD Sevilla FC SAD

FC Barcelona RCD Mallorca SAD

Real Betis BalompiéSAD Villarreal CF SAD

Girona FC SAD Club Atlético Osasuna

Granada CF SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Deportivo Alavés SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

UD Las Palmas SAD Athletic Club

Cádiz CF SAD Club Atlético de Madrid SAD

Real Madrid CF RC Celta de Vigo SAD

Valencia CF SAD Getafe CF SAD

Jornada 29 (17/03/2024)

Club Atlético de Madrid SAD FC Barcelona

Getafe CF SAD Girona FC SAD

Club Atlético Osasuna Real Madrid CF

UD Las Palmas SAD UD Almería SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Real Betis Balompié SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Cádiz CF SAD

Sevilla FC SAD RC Celta de Vigo SAD

Villarreal CF SAD Valencia CF SAD

RCD Mallorca SAD Granada CF SAD

Athletic Club Deportivo Alavés SAD

Jornada 30 (31/03/2024)

UD Almería SAD Club Atlético Osasuna

FC Barcelona UD Las Palmas SAD

Cádiz CF SAD Granada CF SAD

RC Celta de Vigo SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Getafe CF SAD Sevilla FC SAD

Deportivo Alavés SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Real Madrid CF Athletic Club

Villarreal CF SAD Club Atlético de Madrid SAD

Girona FC SAD Real Betis Balompié SAD

Valencia CF SAD RCD Mallorca SAD

Jornada 31 (14/04/2024)

Athletic Club Villarreal CF SAD

Club Atlético de Madrid SAD Girona FC SAD

Real Betis Balompié SAD RC Celta de Vigo SAD

RCD Mallorca SAD Real Madrid CF

Club Atlético Osasuna Valencia CF SAD

UD Las Palmas SAD Sevilla FC SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD UD Almería SAD

Cádiz CF SAD FC Barcelona

Rayo Vallecano de Madrid SAD Getafe CF SAD

Granada CF SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 32 (21/04/2024)

UD Almería SAD Villarreal CF SAD

Athletic Club Granada CF SAD

RC Celta de Vigo SAD UD Las Palmas SAD

Getafe CF SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Deportivo Alavés SAD Club Atlético de Madrid SAD

Real Madrid CF FC Barcelona

Valencia CF SAD Real Betis Balompié SAD

Girona FC SAD Cádiz CF SAD

Sevilla FC SAD RCD Mallorca SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Club Atlético Osasuna

Jornada 33 (28/04/2024)

UD Almería SAD Getafe CF SAD

FC Barcelona Valencia CF SAD

Real Betis Balompié SAD Sevilla FC SAD

Cádiz CF SAD RCD Mallorca SAD

Granada CF SAD Club Atlético Osasuna

Deportivo Alavés SAD RC Celta de Vigo SAD

Club Atlético de Madrid SAD Athletic Club

UD Las Palmas SAD Girona FC SAD

Villarreal CF SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Real Madrid CF

Jornada 34 (05/05/2024)

RC Celta de Vigo SAD Villarreal CF SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD UD Almería SAD

Getafe CF SAD Athletic Club

RCD Mallorca SAD Club Atlético de Madrid SAD

Girona FC SAD FC Barcelona

Club Atlético Osasuna Real Betis Balompié SAD

Real Madrid CF Cádiz CF SAD

Sevilla FC SAD Granada CF SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD UD Las Palmas SAD

Valencia CF SAD Deportivo Alavés SAD

Jornada 35 (12/05/2024)

Athletic Club Club Atlético Osasuna

Club Atlético de Madrid SAD RC Celta de Vigo SAD

FC Barcelona Real Sociedad de Fútbol SAD

Cádiz CF SAD Getafe CF SAD

Granada CF SAD Real Madrid CF

Deportivo Alavés SAD Girona FC SAD

Real Betis Balompié SAD UD Almería SAD

Valencia CF SAD Rayo Vallecano de Madrid SAD

Villarreal CF SAD Sevilla FC SAD

RCD Mallorca SAD UD Las Palmas SAD

Jornada 36 (15/05/2024)

UD Almería SAD FC Barcelona

Girona FC SAD Villarreal CF SAD

Real Sociedad de Fútbol SAD Valencia CF SAD

RC Celta de Vigo SAD Athletic Club

Getafe CF SAD Club Atlético de Madrid SAD

UD Las Palmas SAD Real Betis Balompié SAD

Sevilla FC SAD Cádiz CF SAD

Club Atlético Osasuna RCD Mallorca SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Granada CF SAD

Real Madrid CF Deportivo Alavés SAD

Jornada 37 (19/05/2024)

Athletic Club Sevilla FC SAD

Club Atlético de Madrid SAD Club Atlético Osasuna

FC Barcelona Rayo Vallecano de Madrid SAD

Real Betis Balompié SAD Real Sociedad de Fútbol SAD

Cádiz CF SAD UD Las Palmas SAD

Deportivo Alavés SAD Getafe CF SAD

RCD Mallorca SAD UD Almería SAD

Granada CF SAD RC Celta de Vigo SAD

Valencia CF SAD Girona FC SAD

Villarreal CF SAD Real Madrid CF

Jornada 38 (26/05/2024)

UD Almería SAD Cádiz CF SAD

RC Celta de Vigo SAD Valencia CF SAD

Getafe CF SAD RCD Mallorca SAD

Girona FC SAD Granada CF SAD

Club Atlético Osasuna Villarreal CF SAD

Rayo Vallecano de Madrid SAD Athletic Club

Real Sociedad de Fútbol SAD Club Atlético de Madrid SAD

Sevilla FC SAD FC Barcelona

Real Madrid CF Real Betis Balompié SAD

UD Las Palmas SAD Deportivo Alavés SAD