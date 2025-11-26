Pellegrini pondrá "al mejor equipo para ganar" al Utrecht

Pellegrini ha admitido en rueda de prensa que alineará "al mejor equipo para ganar" este encuentro "sin pensar en el domingo" en el derbi ante el Sevilla, ya que su obligación es ponerse en "las mejores condiciones para sumar los tres puntos" en un "partido es muy difícil" en el que tendrá "dos bajas importantes" como el argentino Gio Lo Celso y Héctor Bellerín.

Además, el técnico santiaguino informó de que el delantero congoleño Cedric Bakambu, habitual titular en la competición europea, "amaneció con problemas estomacales y fiebre", por lo que no jugará ante el Utrecht, aunque espera que pueda "estar en condiciones para entrenar el viernes".

El capitán bético, Isco Alarcón, apunta a la titularidad por primera vez esta temporada, tras haber reaparecido en la pasada jornada liguera, puesto que Pellegrini lo ha "visto muy bien, jugó media, ha seguido entrenando sin molestias y está citado" pero no quiso anunciar su participación en el derbi del domingo porque piensa "sólo en mañana".

Quien es improbable que se mida al Sevilla es el extremo brasileño Antony dos Santos, suspendido por su expulsión contra el Girona en la que fue "una decisión difícil", ya que "el árbitro estima que la intención es no dar una patada" a Joel Roca, a quien su pupilo "no ve y se interpone" en su intento de chilena.

"Mirando el lado personal, me hubiera gustado que el VAR no hubiese sacado la roja, pero entiendo a los árbitros y a los tribunales y tendremos que acatar la decisión que se tome", admitió Pellegrini.