Pellegrini pide cuidado "para no caer en provocaciones"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha considerado este viernes que los derbis sevillanos, como el que disputará su equipo el próximo domingo en La Cartuja ante el Sevilla, "lo dejan todo de lado", en referencia a las respectivas clasificaciones, porque "son partidos muy parejos".

"Este partido tiene doble trascendencia, por los puntos y por la importancia en la ciudad. Sabemos dónde están en la tabla, los problemas que tienen, pero es un derbi y no importa", dijo en rueda de prensa Pellegrini, tratando "siempre de mejorar el partido de la mejor manera posible" y centrado en "no caer en provocaciones".

Avanzó que jugarán "igual que en otras ocasiones" y mantuvo que "la manera de ganar es hacerlo con rendimientos individuales altos", ya que "no es un partido cualquiera" y en casa hay que buscarlo "desde el primer minuto”.

Del colegiado de la contienda, subrayó que "todos los partidos, y más los derbis, son muy difíciles de arbitrar" y "(Ricardo) de Burgos Bengoetxea es un árbitro de mucha experiencia: no tengo problemas en quien sea el árbitro", apuntó.

De la opción de ganar el Betis por primera vez en la historia tres derbis seguidos, recalcó que lo personal lo deja "de lado" y que enlazar esa cifra "sería importante por los puntos: lo otro no es lo trascendental”.

Sobre nombres propios, Pelegrini adelantó que el colombiano Cucho Hernández "sumó más minutos de los esperados el otro día y está en condiciones de jugar 90 minutos", mientras que Héctor Bellerín y Junior Firpo "les ha venido bien el trabajo de la semana y también van citados”.

Sobre sus expectativas en la presente temporada, el chileno se mostró "muy orgulloso de los años" que ha cumplido en el Betis y dijo que cuando llegó sabía que su objetivo "era Europa".

"Mi sueño personal no es llegar a la Champions, pero sí creo que sería una gran alegría para la afición. Sería un paso gigantesco. Mientras siga aquí vamos a seguir intentándolo", abundó.

