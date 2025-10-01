LUDOGORETS-BETIS

Pellegrini: "El Ludogorets es un equipo creativo, con muchos jugadores brasileños"

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que conoce al Ludogorets búlgaro, su rival de mañana en la Liga Europa, por haber "jugado allá hace tres años" y ha incidido en que le parece un equipo "creativo" debido a que "tiene a muchos jugadores brasileños".

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Manuel Pellegrini, atento a sus jugadores en un entrenamiento del Betis.
Manuel Pellegrini, atento a sus jugadores en un entrenamiento del Betis. | Agencia EFE

Pellegrini apuntó a la necesidad de "hacer un buen partido defensivo" frente a un adversario que "ha ganado todos los partidos que lleva de liga y que ganó en la primera jornada en el campo del Malmoe", por lo que están "acostumbrados a salir a por la victoria, sobre todo en su campo".

El técnico santiaguino recitó su cantilena que ha "repetido muchas veces" de que "jugar el jueves pasa factura el domingo" y, esta vez, añadió, "la combinación es mala porque el sábado hay que volver a viajar", ya que juega el domingo en Liga en el campo del Espanyol, pero afirmó que "el plantel está involucrado para afrontar dos competiciones".

Debido a una sanción de la temporada pasada, UEFA no ha autorizado el viaje a seguidores béticos a Razgrad, lo que Pellegrini lamentó porque "el apoyo de la afición es decisivo", ya que "siempre acompaña una importante cantidad" de hinchas, pero "desgraciadamente mañana no va a ser así" y eso constituirá "un obstáculo más".

El preparador andino se felicitó porque su "equipo se está afianzando poco a poco" y está "contento porque no se escaparon puntos de casa contra dos rivales directos como Real Sociedad y Osasuna en las dos últimas jornadas" ligueras, a lo que da mucha importancia porque en el torneo de la regularidad "no se recuperan los puntos".

Aunque las conversaciones para prolongar el contrato que expira el 30 de junio están ahora paradas, Pellegrini dijo estar "concentrado en que esta sexta temporada en el Betis sea lo mejor posible" y anunció que "ya se irá clarificando el futuro, aquí, en otro club o en Chile".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer