Pellegrini y su fructífera charla con Lo Celso

El míster del Betis destacó que "un jugador como él no puede salir pitado. Hemos hablado mucho sobre su calidad, y lo que tiene que transmitir con el esfuerzo. No es socio de jugadores de ida y vuelta, como Amrabat o Marc Roca, pero tenía que dar mucho más de lo que estaba dando. Se lo ha transmitido la grada y ha hecho un partidazo. Entendió el partido perfectamente".

También se refirió al marroquí Ez Adbe y su destacada actuación, y señaló que se alegra "tras una lesión muy larga", por lo que pretenden dosificarlo porque "todavía tiene más para seguir evolucionando en su carrera".

Del cambio de su equipo en la segunda mitad con respecto al final del primer acto, argumentó que "la única explicación es que esto es fútbol. En los últimos quince minutos se sintieron el 1-1, pero luego se hizo una segunda parte muy completa. Los errores hay que saberlos manejar, que un error no te lleve a cometer otro error. Eran tres puntos que necesitabamos" después de solo sumar seis en los primeros cinco partidos disputados. "Desgraciadamente otro error en la salida del balón enchufó a la Real en el choque, pero en la segunda parte pasamos por encima. Estoy contento con la actitud y el funcionamiento del grupo, pese a que cometimos un un error importante como el encuentro pasado", afirmó.

"Jugamos una segunda mitad muy buena, tras permitir que la Real se metiera en el partido en la primera, pero es complicado tener un partido completo durante todos sus minutos", comentó el chileno. Manuel Pellegrin se mostró contento con el apoyo de la grada una vez más y espera que Diego Llorente, que reapareció este viernes tras una baja por lesión desde el pasado abril, no tenga nada para estar a su disposición en próximos partidos.