Oso, lesionado, estará mínimo un mes de baja

El canterano, que había sido el mejor durante varios partidos pero al que Almeyda había mandado al banquillo con la recuperación de Suazo, jugó el segundo tiempo ante el Girona. Y pudo terminar el partido, pero sufrió un golpe que ha terminado siendo más importante de lo que parecía. Tras las pruebas realizadas, el club anuncia que el defensa alicantino "sufre una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador, que recibió una entrada en el gemelo izquierdo durante el partido de este domingo ante el Girona FC, queda pendiente de evolución". Según ha podido saber Onda Cero, la baja del lateral izquierdo sevillista podría ser de hasta un mes o incluso algo más. Con ello, no le queda otra a Matías Almeyda que seguir alineando a Suazo, que no estuvo muy fino desde su regreso tras la lesión. Especialmente deficiente fue su rendimiento ante el Girona, culminando su pobre actuación con un penalti en el último minuto que a punto estuvo de costarle el punto que consiguió salvar el Sevilla con el golazo de Kike Salas.