Del Nido Benavente rechaza una oferta de Lappi

La gran novedad es que admite que ha recibido una oferta por su paquete accionarial (el suyo ronda el 25% del accionariado y el de los accionistas que le apoyan suma un 13%). La oferta ha llegado por parte de la llamada "tercera vía", que lideran los empresarios Antonio Lappi y Fede Quintero. Y el expresidente la ha rechazado. "Es verdad que me ha llegado una oferta, pero no tenemos ningún acuerdo ni oferta escrita seria acorde al valor del Sevilla. Nuestro grupo ni ha vendido ni ha entablado conversaciones. No tengo oferta concreta más allá de la del señor Lappi, que fue rechazada por insuficiente y por no estar de acuerdo con determinadas cuestiones. No tengo más ofertas. En realidad, no hay ningún acuerdo de venta", declaró.

Aún así, Del Nido Benavente sigue expresando su deseo de volver a sentarse en el sillón presidencial, aunque es consciente de que ahora es cuando más difícil lo tiene. Afirmó que sigue "soñando con ser presidente. Ya demostré que soy capaz de liderar una revolución, pero pasan las fechas y no alcanzo el poder. Si llega la oportunidad, no le quepa la menor duda de que tomaría las riendas de la sociedad. Y le voy a contar un secreto que nadie sabe: lo mejor sigue estando por llegar".

Cuando tenía el apoyo de "los americanos", tenía controlado más del 50% de las acciones del club y sabía que si se acababa el famoso pacto o un juez le permitía votar, sería presidente, pero desde que los americanos le han dado la espalda, sabe que ya no será posible. Lappi y Quintero han hecho esa oferta a Del Nido, rechazada, pero realmente si consiguen comprar las del resto de familias más las de los americanos, no necesitan las de Benavente, porque con esas ya gobernarían. Como hemos dicho muchas veces, esto será lento pero ya se ha iniciado el camino. La duración, indeterminada, pero la única vía ahora mismo para un cambio de manos del club, a no ser que aparezca otro grupo y apueste fuerte, es la de Lappi, que ya ha iniciado los movimientos.