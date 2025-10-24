Habló de su posible regreso al Sevilla

Monchi matiza

Hace poco, Monchi no descartó regresar pronto al Sevilla de la mano de Lappi y Quintero. "Les escucharía para ver lo que me proponen", dijo. Ahora matiza. En una entrevista con Josep Pedrerol ha querido desmarcarse un poco de la corriente que le sitúa directamente en el proyecto de estos dos empresarios, que ya negocian la compra de los paquetes accionariales mayoritarios.

Carlos Hidalgo

Sevilla

Monchi
Monchi | Agencias

"Hablar de volver al Sevilla sería oportunista y además puede desestabilizar", declaró. El gaditano afirmó que "escuchú unas declaraciones de mi amigo Cristóbal Soria que me gustaron mucho. Dijo que a Monchi le pondría el nombre del estadio, aunque de esa parte no hablo porque me parece egocéntrica, pero dijo que Monchi es historia del Sevilla. Y es así. Mala o buena, Monchi es historia. Lo que me apetece a mí es que el Sevilla gane y triunfe. Hablar de volver me parecería oportunista y es algo que yo no soy, y también puede desestabilizar".

No habló mucho de la posible compra de acciones por parte de Antonio Lappi y Federico Quintero, pero lo suficiente como para asegurar que "parece que los accionistas van a vender, por lo que uno escucha. Si me preguntas como sevillista, yo creo que la aparición de alguien con potencial económico y con el mismo sentimiento que tenemos todos los aficionados no es mala noticia".

