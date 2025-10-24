Monchi matiza

"Hablar de volver al Sevilla sería oportunista y además puede desestabilizar", declaró. El gaditano afirmó que "escuchú unas declaraciones de mi amigo Cristóbal Soria que me gustaron mucho. Dijo que a Monchi le pondría el nombre del estadio, aunque de esa parte no hablo porque me parece egocéntrica, pero dijo que Monchi es historia del Sevilla. Y es así. Mala o buena, Monchi es historia. Lo que me apetece a mí es que el Sevilla gane y triunfe. Hablar de volver me parecería oportunista y es algo que yo no soy, y también puede desestabilizar".

No habló mucho de la posible compra de acciones por parte de Antonio Lappi y Federico Quintero, pero lo suficiente como para asegurar que "parece que los accionistas van a vender, por lo que uno escucha. Si me preguntas como sevillista, yo creo que la aparición de alguien con potencial económico y con el mismo sentimiento que tenemos todos los aficionados no es mala noticia".