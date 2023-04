Mendilibar: "El Athletic trata de avasallar al rival"

Para Mendilibar, "el Athletic es un equipo que está muy bien. Saben a lo que juegan y están convencidos de lo que hacen. Meten mucho ritmo. Si salimos dormidos, nos meterán en nuestra área y no podremos salir de allí. Espero iniciar el partido con tensión y concentración y a ver quién puede. Somos equipos de características parecidas. Va a ser un partido diferente porque es un equipo que trata a avasallar al rival".

El Sevilla está ya ocho puntos por encima del descenso, pero el técnico vasco considera que aún hay que camino que recorrer, aunque "llegará un momento en el que si ganamos, no miraremos atrás. Tenemos 38 puntos y con 41 aún no nos podemos relajar. Tenemos que intentar ganar en San Mamés, pero no pensar que con eso está todo hecho".

Mendilibar se ha referido también a las altas temperaturas registradas en Sevilla en los últimos días. "Calurosos, muy calurosos. Esto es la hostia. Pero, qué se le va a hacer. Esto es lo que hay. Hay que cuidar las cargas porque, tras partido y con entrenamientos con estas calores, es difícil", ha comentado.