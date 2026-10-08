Kochorashvili, satisfecho pero "todavía no hemos hecho nada"

El georgiano acaba de llegar tras los partidos con su selección. "Tenemos que volver bien, hay que competir. No hemos hecho nada de momento y hay que seguir haciendo esfuerzos", declaró, además de explicar que está disponible para el Ciutat de Valencia. Está "para lo que el míster decida. Yo estoy disponible porque nosotros nos cuidamos mucho, nuestro día a día es entrenar y recuperar física y mentalmente. Quiero ayudar al Sevilla".

Se va a enfrentar al que fue su equipo, el Levante, y está "feliz de reencontrarme con amigos, donde realmente comencé mi carrera profesional. Quiero reencontrarme con mis amigos. He hablado con Iborra y me ha dicho que me voy a encontrar con un equipo que va a competir. Es un equipo con mucho talento. Nos van a hacer la vida difícil, pero nosotros tenemos que salir a competir y eso lo tengo clarísimo".

Kochosrahvili se ha mostrado muy contento con el recibimiento que está teniendo en su incorporación al Sevilla y destaca que en el Sánchez Pizjuán "notas mucha fuerza en el campo, por parte de la afición. Es un campo donde notas cómo aprieta la gente y cuando sales, te entran ganas de jugar. El himno, la atmósfera que se crea... Estoy deseando volver".