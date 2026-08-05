Ya está en Inglaterra

Juanlu, sobre su marcha: "Lo necesitábamos el club y yo"

Juanlu Sánchez está ya en Inglaterra para pasar el reconocimiento médico con el Bournemouth y firmar por cuatro temporadas. El polivalente futbolista sevillano, que percibirá un salario de 11 millones netos en esos cuatro años, tomó en San Pablo a las 08.30 de este miércoles un vuelo privado.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Juanlu, sobre su marcha: "Lo necesitábamos el club y yo"
Juanlu, sobre su marcha: "Lo necesitábamos el club y yo" | Agencias

El Bournemouth, que pagará 11 millones de euros, convenció a Juanlu para cambiar de aires, algo que ya estuyo a punto de pasar el verano pasado. "Es un proyecto bueno para seguir creciendo y es lo que necesitábamos las dos partes: el club necesitaba esos ingresos y yo necesitaba seguir creciendo. Siempre salir de casa es complicado, pero cuando vi el proyecto y el club vio la oferta, creo que no tuvimos ninguno de los dos muchas dudas y ha ido todo muy bien y muy rápido", declaró en el aeropuerto hispalense antes de subir al avión.

Quiso destacar que, para un canterano como él, es difícil salir del club de su vida, pero entiende que es lo mejor. Afirmó que "han sido momentos duros porque llevamos aquí mucho tiempo, pero con muchas ganas de lo que viene y a ver si sale todo muy bien. Han sido años preciosos, algunos un poco duros, pero al final lo hemos sacado todos adelante y, como dije el otro día, los quiero a todos muchísimo y nos veremos pronto seguro. Animaré, siempre que venga aquí estaré para apoyar al equipo y para todo lo que necesiten yo siempre estaré aquí para el Sevilla FC".

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