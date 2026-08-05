Juanlu, sobre su marcha: "Lo necesitábamos el club y yo"

El Bournemouth, que pagará 11 millones de euros, convenció a Juanlu para cambiar de aires, algo que ya estuyo a punto de pasar el verano pasado. "Es un proyecto bueno para seguir creciendo y es lo que necesitábamos las dos partes: el club necesitaba esos ingresos y yo necesitaba seguir creciendo. Siempre salir de casa es complicado, pero cuando vi el proyecto y el club vio la oferta, creo que no tuvimos ninguno de los dos muchas dudas y ha ido todo muy bien y muy rápido", declaró en el aeropuerto hispalense antes de subir al avión.

Quiso destacar que, para un canterano como él, es difícil salir del club de su vida, pero entiende que es lo mejor. Afirmó que "han sido momentos duros porque llevamos aquí mucho tiempo, pero con muchas ganas de lo que viene y a ver si sale todo muy bien. Han sido años preciosos, algunos un poco duros, pero al final lo hemos sacado todos adelante y, como dije el otro día, los quiero a todos muchísimo y nos veremos pronto seguro. Animaré, siempre que venga aquí estaré para apoyar al equipo y para todo lo que necesiten yo siempre estaré aquí para el Sevilla FC".