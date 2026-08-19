El Betis llega a un acuerdo con Parrot y avanza con el AZ

De hecho, ya hay acuerdo verbal con el jugador, que estaría encantado de llegar a la liga española y jugar la Champions League con el Real Betis. Falta lo más difícil: cerrar el trato con el conjunto neerlandés. Piden 17,1 millones de libras (según la BBC), que son practicamente 20 millones de euros. Y la entidad verdiblanca no puede llegar a esa cifra. Lo máximo que pondría encima de la mesa serían unos 16 millones de euros, complementados con unos 4 millones en pluses por objetivos. Y en esas están. Hay medios británicos y holandeses que apuntan a que el acuerdo está casi cerrado en su totalidad, pero lo cierto es que aún hay algunas diferencias económicas entre clubes.

Parrot tiene 24 años y la campaña pasada se hartó de meter goles con el AZ Alkmaar. En total, fueron 31 goles y 12 asistencias las que firmó el punta internacional irlandés: 16 goles en 28 partidos de liga, 5 goles en 5 partidos de copa, 7 en los partidos clasificatorios para la Conference League y uno en tres partidos en dicha competición.

Eso sí, por si no consigue cerrar la operación en los términos a los que puede llegar el Real Betis, Fajardo sigue manteniendo las conversaciones por Fabio Silva y Kalimuendo, aunque en estos casos la ficha sería más alta que la del irlandés.