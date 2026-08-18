Lo de Agoumé y los 30 kilos

En diversos medios aparecía una información que apuntaba a que el agente de Lucien Agoumé estuvo en Sevilla el pasado fin de semana y trasladó al club nervionense una oferta de un equipo árabe de casi 30 millones de euros. Pero la información de que dispone Onda Cero va por otros derroteros. El representante del centrocampista galo estuvo en la capital hispalense pero fue la entidad sevillista la que le avisó de que había recibido el interés de un conjunto de la liga saudí por Agoumé, que podría pagar más de 20 millones. De momento se trata de una muestra de interés, nada de oferta . Además, la cifra estaría en torno a los 20 kilos. Y además, y no menos importante, el agente del futbolista, Djibril Niang, comunicó al Sevilla que Lucien no tiene intención, a día de hoy, de salir del Sevilla y menos a la liga saudí.

Si el interés se transformara en oferta formal, y esta supera los 20 millones que es la cifra en la lo tasa el club, Navarro intentaría convencer a Agoumé, pero nadie sabe lo que ocurriría en ese caso. En estos momentos, no hay nada serio.