Almeyda: "Metiditos atrás casi se van a segunda"

El técnico sevillista ha venido a decir que, aunque en ese momento habría preferido que su equipo no se hubiera ido al ataque, teniendo en cuenta que era el minuto 86 y que jugaban con uno menos, aplaude esa ambición de un equipo que no se quiere encerrar. "Insistir está bien, no quedarte metidito atrás, porque así el año pasado casi se van a Segunda. No los quiero metidito atrás, hay que ir al frente. Si no, tienen que contratar a otro entrenador, mi estilo es ir hacia delante. Ya se vio lo que pasó, con otra estrategia que es respetable... que casi se desciende. Nosotros vamos a buscar otro camino", declaró.

Ahora toca el Rayo en Vallecas "un rival difícil, un terreno de juego diferente, con menos espacios y donde ellos se hacen muy fuertes. Están bien entrenados y dan batalla, son un buen rival". El Sevilla comienza la jornada en el puesto 12 de la clasificación, pero Almeyda está satisfecho, porque "es verdad que hemos tenido momentos regulares, malos y momentos buenos en los seis partidos que llevamos. Y en esas seis jornadas no he visto que hayamos sido superados claramente por ningún rival. El análisis es ese, los jugadores están luchando. Nadie quiere perder puntos, pero ahora es donde más fuerte hay que ser. No se puede ser débil ante la adversidad, los luchadores son los que siguen y este grupo es de eso".

En cuanto a nombres propios, fue preguntado por el discreto rendimiento de Akor Adams, y afirmó que "hablamos mucho con él y le ponemos videos para que haga otros movimientos distintos durante los partidos". Y acerca de Fabio Cardoso, que aún no ha tenido un sólo minuto, explicó que "vino sin hacer pretemporada, hicimos un plan especial y ahora está en la lucha. No ha jugado ningún partido porque no hay amistosos para que lo vea, poner a un jugador de un entrenamiento a un partido oficial me va a llevar un tiempo más de trabajo".