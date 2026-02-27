Almeyda: "No hay favoritos, pero ellos están mejor que nosotros"

El entrenador del Sevilla comentó en rueda de prensa que "los derbis son lindos ganarlos, quedan en la historia y significan cosas, pero nosotros necesitamos puntos por lo que nos estamos jugando. Sacar un resultado positivo es una caricia al alma a nuestra gente y a nosotros como grupo, pero que no define nada porque quedan muchos partidos por delante". Acerca del lugar en el que verá el partido en La Cartuja, afirmó que aún no lo sabe, pero "voy a ver el partido donde no lo tengo que ver, porque hubo una injusticia. Después voy a acatar todo tipo de órdenes para verlo donde me digan. Dicen que no puedo ir al vestuario... No voy a hacer nada fuera de la ley".
Almeyda apuntaba, por otro lado que, "estamos viviendo esto con una intensidad muy alta, no por el derbi, sino por lo que se está jugando este club. Nuestra historia es más profunda que un derbi, los resultados a favor te dan dos días de tranquilidad, pero después seguimos como siempre; trabajando, corrigiendo, apoyando a los futbolistas... Hemos tomado en conjunto la decisión de no abrir las puertas del último entrenamiento para aprovechar el día de mañana y esperamos darle la alegría para poder disfrutar juntos".
En lo deportivo, "ellos están mejor que nosotros, es una realidad, pero esto son partidos aparte. La clasificación, el año pasado, no cuenta. Reconocemos que están mejor, pero no significa que haya un favoritismo. Mañana son 11 contra 11 con una historia por detrás. Si logramos que entren con las ganas de dar todo por un derbi creo que puede ser un gran espectáculo".