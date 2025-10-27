Almeyda, sobre la copa: "Estos torneos dan mucho... y quitan mucho"

El técnico argentino explicó que "afrontamos este partido con alegría, son torneos que dan mucho y que quitan mucho, por lo que se deben tomar con la máxima concentración. Son partidos decisivos, por eso son atractivos. En las otras ligas en las que he estado he tenido la posiblidad de jugar este tipo de copas, y muchas fueron ganadas, así que le doy importancia al torneo. En un momento de mi carrera fui a jugar a la cuarta división argentina y sé lo que sientenesos jugadores cuando se miden a equipos como el Sevilla, así que: máximo respeto".

Admitió que habrá rotaciones, "pero de todos modos nosotros solemos hacerlas", a la par que anunció dos bajas más: "Jordán todavía no se siente física ni futbolísticamente como para jugar, seguirá entrenando hasta que tome ritmo y a ver de qué manera podemos hacer que actúe. Y sobre Agoumé, no estará. Decidimos que vaya con tranquilidad en esa rehabilitacion del golpe, no es nada grave pero tenía dolores".

Almeyda fue preguntado por otros temas, como el primer puesto que ocupa el Sevilla en la clasificación de tarjetas amarillas y el tercero en faltas cometidas. "El Sevilla FC trata de ser agresivo futbolísticamente, nuestra agresividad no es de pegar, el Sevilla no pega. Muchos otros equipos pegan más que nosotros, aunque vean menos amarillas. Ninguno de nuestros jugadores es de pegar ni va con mala intención, no se nos puede tildar de agresivos", declaró

Y en cuanto a las dos derrotas consecutivas que suma el Sevilla en liga y su bajón en juego, afirmó que "hay que corregir cosas. El viernes faltó fútbol. Los jugadores corren, lo dan todo, pero no quiero sólo corredores. Quiero jugadores reversibles, que jueguen y que corran".