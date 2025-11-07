Aitor Ruibal: "Arriba tenemos mucha pólvora"

El futbolista catalán, que en este partido ejerció de capitán de los verdiblancos, relató a Movistar a la conclusión del choque que salieron "a ganar desde el primer momento" y que sabían que el rival "iba a tener mucho control de balón, pero se presionó, costó en los primeros quince minutos pero llegaron los dos goles y otras ocasiones".

"Sabemos que en casa debemos de ser un fortín. Hoy hemos hecho un buen partido defensivo y arriba tenemos mucha pólvora", dijo Aitor Ruibal, quien destacó la labor del brasileño Antony, del que señaló que "marca la diferencia, lo demostró el año pasado y en su momento pagaron cien kilos por él (Manchester United) y demuestra que lo vale".

El polivalente futbolista destacó también que el Betis se lo "ha dado todo", que tiene "el cariño de la afición" y que "ojalá nunca" se tenga que ir de este equipo.