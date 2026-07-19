Adiós definitivo a Nianzoy, nuevo jugador del Lille

El largo historial de lesiones de Nianzou, de 24 años y con permiso del Sevilla para ausentarse de los entrenamientos mientras encontraba equipo, ya que no cuenta para Luis García Plaza, obligó al Lille a extremar el rigor de sus exámenes médicos, informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

Debido a su alta ficha, la salida de Nianzou permitirá al Sevilla liberar una importante masa salarial, imprescindible para confeccionar el plantel que competirá en la temporada 2026/27.

El futbolista de origen marfileño, aunque internacional en una cincuentena de ocasiones con las distintas selecciones inferiores de Francia, llegó al Sevilla hace cuatro temporadas procedente del Bayern de Múnich, que recibió 16 millones de euros por su traspaso, y en su periplo como sevillista, marcado por las continuas lesiones, ha jugado 63 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles.