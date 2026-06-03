La cuarta edición de Teatralia transforma Los Arcos en un gran escenario para disfrutar en familia durante el mes de junio

La iniciativa transformará el centro comercial en un escenario abierto para el disfrute de pequeños y mayores, ofreciendo una programación de espectáculos visuales, participativos y accesibles para todos los públicos, con el objetivo de convertir cada visita en una experiencia de ocio compartida.

La programación arrancará el próximo 6 de junio con 'Atempo', de la compañía Gato Blanco Gato Negro, una propuesta de clown y teatro gestual en la que dos personajes tan excéntricos como entrañables cautivarán al público mediante el humor visual, las acrobacias y la improvisación.

El 13 de junio será el turno de 'Hasta Arriba', de Manu Sinkeli, un espectáculo de circo y humor familiar protagonizado por un peculiar payaso que, encaramado a una escalera y acompañado por la participación de los asistentes, descubrirá que vive permanentemente en las nubes.

Por último, el 20 de junio, Teatralia se despedirá con 'Tip Tap Poum', de Rolando Rondinelli, un original montaje que combina música, teatro gestual y tap dance para crear una singular orquesta repleta de ritmo, humor e interacción con el público.

“Para Los Arcos es una satisfacción consolidar una propuesta cultural que, tras cuatro ediciones, se ha convertido en una cita muy esperada por las familias sevillanas y que refleja nuestro compromiso por ofrecer experiencias de ocio de calidad. Además, con la llegada de las altas temperaturas, queremos seguir brindando planes atractivos y cómodos en un entorno climatizado, donde pequeños y mayores puedan disfrutar de actividades culturales y momentos de diversión compartidos", señala Luis Enrique Ruiz, gerente de Los Arcos.

Teatralia también tendrá premio para los miembros de #LosArcosClub. Los socios de la comunidad del centro comercial podrán recoger una cajita de chuches de regalo, un detalle exclusivo pensado para endulzar aún más estas jornadas de teatro, circo y diversión en familia.

Con esta iniciativa, Los Arcos refuerza su apuesta por acercar la cultura y el entretenimiento a sus visitantes, consolidándose como un espacio vivo y dinámico donde las compras conviven con experiencias de ocio pensadas para toda la familia.