La Asociación Española Contra el Cáncer y el Hospital Universitario Virgen Macarena se unen para la campaña de vacunación

El Hospital Universitario Virgen Macarena inició a principios del mes de octubre su campaña anual de vacunación frente a la gripe y la covid-19 dirigida a sus profesionales sanitarios, una iniciativa que cuenta un año más con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla.

La campaña permanecerá activa hasta el próximo 23 de octubre y permitirá a los profesionales vacunarse sin necesidad de cita previa. Desde su puesta en marcha, más de 750 profesionales sanitarios ya se han vacunado, reflejo de la elevada implicación del personal del centro con una medida clave para la protección de su salud y la de los pacientes. Además de los puntos habilitados en el Hospital Universitario Virgen Macarena, también se desarrollarán jornadas específicas en el Hospital San Lázaro, el 21 de octubre, en el Centro de Especialidades Esperanza Macarena (CEEM), el 22 de octubre, y en el Hospital Sierra Norte.

Esta colaboración refleja el compromiso compartido del Hospital Universitario Virgen Macarena y la Asociación Española Contra el Cáncer con el cuidado de las personas y la promoción de la salud. La vacunación de los profesionales sanitarios constituye una medida fundamental para proteger su bienestar y contribuir a entornos asistenciales más seguros para toda la ciudadanía.

La participación de La Asociación en esta iniciativa se enmarca en su compromiso con la humanización de la atención y, especialmente, con el bienestar de los profesionales que cada día acompañan a las personas con cáncer y a sus familias. Desde esta perspectiva, la entidad defiende que humanizar también significa reconocer y cuidar a quienes cuidan.

Por ello, La Asociación promueve una visión de la humanización que contempla el bienestar de los profesionales como un elemento esencial para avanzar hacia una atención cada vez más cercana, integral y centrada en las personas. Cuidar de quienes desarrollan su labor asistencial cada día contribuye también a generar entornos más saludables y a mejorar la experiencia de quienes reciben atención sanitaria.

Como muestra de apoyo y reconocimiento, La Asociación entregará un obsequio a los profesionales que participen en la campaña de vacunación. Se trata de un gesto simbólico con el que quiere agradecer el compromiso diario de quienes desempeñan una labor esencial en el cuidado y acompañamiento de las personas.

“Desde La Asociación defendemos que humanizar también es cuidar a quienes cuidan. Por eso queremos sumarnos a esta iniciativa del Hospital Universitario Virgen Macarena y trasladar nuestro reconocimiento a sus profesionales. Cuidar de su bienestar y de su salud es también una forma de seguir avanzando hacia una atención más cercana, más humana y más centrada en las personas”, señaló Enrique Esquivias, miembro del Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla.

Por su parte, el equipo directivo del centro hospitalario ha puesto en valor la elevada implicación de los profesionales en las campañas de vacunación y ha recordado que la inmunización constituye una de las medidas más eficaces para prevenir complicaciones derivadas de enfermedades respiratorias, especialmente en entornos asistenciales donde se atiende a personas especialmente vulnerables.

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Hospital Universitario Virgen Macarena animan a todos los profesionales a sumarse a esta campaña como una muestra de autocuidado, responsabilidad y compromiso con la salud colectiva, contribuyendo a proteger tanto a quienes reciben atención sanitaria como a quienes la prestan cada día.