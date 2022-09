NUEVO DECRETRO DE LA JUNTA

Así funcionarán a partir de octubre Uber y Cabify

A partir de octubre, los VTC solo podrán transportar viajeros por un sistema de precontratación y no podrán tener paradas físicas ni circular por las calles en búsqueda de clientes como hacen los taxis. Cuando no lleven clientes, tendrán prohibido circular, a menos de 300 metros del aeropuerto, de las estaciones de tren o de autobuses, ni a 150 metros de hospitales, hoteles, o cualquier lugar donde se estén celebrando eventos deportivos, culturales o sociales. Descansarán 52 días al año por un calendario establecido por los ayuntamientos. Además, el decreto también establece que los conductores tendrán que tener un certificado de capacitación profesional y estar dados de alta en la seguridad social. También los vehículos siempre tendrán que ser negros, de gama alta, no llevar publicidad, y con una medida mínima de 4,9metros.

Juancho Fontán