Almeyda: "Es difícil que esté satisfecho"

El Sevilla ha cerrado su pretemporada con un balance que deja dos victorias, una de ellas en penaltis, una derrota y tres empates. En lo técnico, hasta el propio Matías Almeyda reconoce que hay aspectos por corregir y mejorar; en cuanto a la planificación deportiva también hay trabajo por hacer. A falta de la oficialidad de Odisseas Vlachodimos, los hispalenses únicamente han cerrado tres incorporaciones y una salida. A falta de cinco días para el arranque liguero, en Nervión únicamente hay 15 futbolistas inscritos.

"Esta semana arranca un sueño en la vida de cada jugador, aficionado, directivo y trabajador de la institución; al inicio de un torneo siempre hay sueños por cumplir", declara el preparador técnico. El argentino ha defendido que tratarán de mantenerse "en primavera y verano tanto tiempo como sea posible", entendiendo que en una campaña cada equipo "pasa por cada una de las estaciones". El primer solsticio que determine si los sevillistas se encuentran en verano o en invierno ocurrirá el próximo día 17 de agosto, a partir de las 19:30h, en San Mamés.

La pretemporada, según Almeyda, ha servido para "seguir creciendo". El míster del Sánchez-Pizjuán admite haber vivido "momentos buenos y momentos regulares, pero de eso se trata". Valora de forma positiva el esfuerzo de sus jugadores, pero sin embargo "hay situaciones habladas y entrenadas que cuando se hacen mal, se saca del punto de inicio".

Lo más importante para El Pelado en esta etapa preparatoria es la asimilación del sistema de juego y la mentalidad que se quiere inculcar en el Sevilla. "Estamos en búsqueda de un estilo de juego diferente al que se venía realizando, con otra metodología, y todo cambio necesita un poco de tiempo. Pero creo que se vieron buenas cosas, sobre todo la mentalidad de querer sumar puntos". Así las cosas, Almeyda no va a estar satisfecho "hasta que termine la temporada y las cosas hayan ido bien".

Habiendo ganado solamente un partido desde que llegó a la capital hispalense, el nuevo entrenador del Sevilla tratará de asaltar La Catedral con un total de nueve lesionados, tres de ellos inscritos, y un balance no muy optimista en los choques contra el Athletic Club. De los últimos cinco partidos, los andaluces solo han ganado uno (0-1), que precisamente fue en San Mamés, en la temporada 2022/23.