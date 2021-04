Expulsan a dos canteranos del Marbella tras una tángana

Morales reaccionó tras conocer el suceso y se preocupó por el estado de salud del futbolista rival. "Me puse personalmente en contacto con la familia del chico agredido, poniéndonos a su disposición para lo que haga falta, pidiendo disculpas por esta situación. Lo importante es que el chico se recupere y no tenga secuelas, ahí estaremos para lo que necesite. En el otro lado, el Estepona, a la espera de que evolucione el jugador, que también participó en la refriega, informó a Onda Deportiva Marbella de su decisión. "El CD Estepona fútbol base ha abierto un expediente para ver todos los incidentes el pasado domingo y se tomarán todas las medidas disciplinarias para que estos hechos tan graves no vuelvan a ocurrir. La junta directiva del club condena estos hechos y espera que no se vuelva a repetir porque no es la filosofía del club", comentó el responsable de prensa Juan Sánchez como portavoz de la entidad.

De manera progresiva, estos lamentables incidentes se han reducido en los últimos años según confirmaron desde el comité técnicos de árbitros. "De cada 100 partidos nos encontrábamos cuatro con incidencias graves, agresiones, amenazas, entre padres o jugadores, técnicos... De un tiempo a esta parte se ha reducido notablemente gracias a la implicación de los clubes de la zona desde Manilva hasta Benalmádena. Vamos a seguir intentando desde nuestra posición que estas actitudes no formen parte del fútbol", relató el subdelegado en Marbella Raúl Tejero.

EL OTRO FÚTBOL

Atendemos a la actualidad de la UD San Pedro, con su entrenador, Adrián Cervera, de cara al partido de este domingo a las 17.00 horas contra el Villacarrillo en la búsqueda del ascenso. También preguntamos por la situación de incertidumbre que vive el CD Estepona con una decisión federativa que le mantiene en el limbo sin saber con quien jugará este fin de semana por su triple empate en la sexta plaza del grupo IX de Tercera. Nos explicó los detalles el secretario del CD Estepona Pedro Antonio Ramírez.