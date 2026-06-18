Visitamos Bahía Beach Jazba, en Torre del Mar

Bahía Beach Jazba es un beach club con alma, pensado para desconectar del ruido y conectar con uno mismo. Un rincón donde el estilo caribeño se mezcla con toques boho en un ambiente cuidado hasta el último detalle, desde la decoración hasta la energía que se respira, todo pensado para vivir el momento y disfrutar de una experiencia auténtica frente al mar.

Se puede empezar el día con un buen desayuno o un brunch sabroso, y continuar con una carta mediterránea que cuida cada producto y cada proceso, apostando siempre por lo local. Desde su barca con pescado espetado hasta la barbacoa donde degustar carnes y verduras al momento son solo una muestra. La experiencia la completa una carta de cócteles de autor trabajada con mimo, pensada para despertar los sentidos y acompañar cada instante con un toque especial.

Pero Bahía Beach Jazba es mucho más: es yoga al amanecer los martes, es música en vivo, cenas temáticas y noches llenas de magia. No es solo un lugar, sino una invitación a vivir el presente, a parar y reconectar con lo que de verdad importa.