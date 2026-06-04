Visitamos restaurante Casa Palma, en El Morche

Casa Palma se presenta como un espacio ideal, gracias a su ambiente cuidadosamente diseñado y a la versatilidad de su oferta gastronómica, que se materializa en el uso de productos de la zona. De esta forma, elaboran sus menús de forma diferente dependiendo de la temporada estacional, potenciando los productos de temporada y combinando sus tradicionales guisos y postres caseros con presentaciones innovadoras. Siempre bajo el sello imborrable de los sabores de la comarca de La Axarquía.

Uno de sus elementos diferenciales son sus brasas, una manera tradicional de elaborar tanto la carne como el pescado, que respeta la calidad del producto y potencia sus sabores, como los del calamar o su lomo bajo de Angus. Su oferta gastronómica la completan las zamburiñas a la brasa, gazpachuelo malagueño y huevas de trucha; o su ajo “verde” de pistacho: un ajoblanco tradicional a base de pistacho acompañado de un tartar de gamba blanca y uva moscatel.