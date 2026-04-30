Visitamos Doña Francisquita, en Churriana 

La historia de Doña Francisquita se remonta al año 1991, cuando nació, no como un catering, sino como un pequeño restaurante por José Manuel Sánchez. Apenas un año después, la empresa empezó a trabajar en el Club de Golf Guadalhorce, lo que les permitió disponer de un espacio para celebrar eventos. Así fue la historia de la familia Sánchez se entrelazó para siempre con la gastronomía y con la celebración de los momentos más especiales de la vida de miles de malagueños.

En 35 años han servido miles de eventos, algunos de ellos especialmente recordados. Uno de los primeros grandes desafíos llegó a mediados de los noventa, cuando aceptaron organizar un congreso para 2.700 médicos en Estepona. Se enfrentaban a un gran reto, ya que no tenían el material necesario, por lo que tuvieron que viajar al Madrid para alquilarlo. Finalmente montaron hasta nueve cocinas y el evento se convirtió en un éxito.

Ahora viven una nueva etapa caracterizada por el relevo generacional. Los hijos de los fundadores han dado un paso al frente dentro de la empresa: Alberto se ha convertido en el CEO y Sonia es la directora comercial. Ahora cuentan con una estructura más profesionalizada, con un comité de dirección y una arquitectura de marcas que les permite abordar todo tipo de eventos.