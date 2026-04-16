Visitamos Restaurante Beluga, en el centro de la capital 

Desde Tabarca a hasta Málaga. Con una cocina marinera como hilo conductor, basada en los productos del mar y la pesquería del mar de Alborán y de otros puertos del Mediterráneo. Es el viaje por la costa mediterránea que nos propone la cocina del chef Diego René. Él mismo denomina la cocina de Belagua como Meridiana porque es meridianamente clara, directa y transparente, entendible y reconocible; llena de frescura y hermosura, de sol de día y sombra de noche.

Esta propuesta se basa en el propio recorrido vital del chef, cuyo mapa de vida viaja desde la Isla de Tabarca hasta Málaga siguiendo el litoral sur-occidental de la península ibérica, Mediterráneo abajo, y que también abarca desde Argelia, en la cercanísima costa africana, por procedencia familiar, hasta la Francia materna. Ese tránsito, tan marítimo, es el que marca la personalidad de Diego y el carácter de la cocina de su restaurante, que no es otra cosa sino el reflejo de su energía vital

De esta forma, la propuesta de Beluga es de amalgama. Porque el principal protagonista es el sabor de occidente: una reunión de las sencillas recetas antiguas, de los fáciles manejos anteriores, de las técnicas de antaño, de los directos sabores de sus productos que tan conocidos y asequibles nos son, pero cuyo resultado evolutivo, tras tanto cocinar y mejorar, es de una complejidad tan apetecible como sugerente.