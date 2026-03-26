Visitamos Infinity Beach House, en Fuengirola

Infinity no es un simple beach bar, es un beach house. El concepto de 'house' va mucho más allá, porque implica que no solo es un lugar al que ir a comer: es un espacio que aporta hospitalidad y permite que te sientas como en casa. Infinity Beach House se erige como un santuario de serenidad a las orillas del Mediterráneo, donde la elegancia se encuentra con el confort moderno.

Propone una experiencia gastronómica exquisita cocina mediterránea fusión japonesa. Los ingredientes frescos del Mediterráneo se transforman con técnicas japonesas en creaciones sorprendentes que nos proponen un viaje por los sabores. Eso sí, no renuncia a sus raíces y no pueden faltas sus sabrosos boquerones abiertos al limón, mejillones en salsa de azafrán o gallineta.

Pero sin duda, el mejor complemento de esta experiencia culinaria son unas vistas inigualables del amor y un ambiente que invita a la relajación y al disfrute.