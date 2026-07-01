El Tomate Huevo Toro inicia su campaña 2026 con buenas previsiones de producción en el Guadalhorce

La campaña Tomate Huevo Toro 2026 ha arrancado con fuerza en el corazón del Valle del Guadalhorce con una visita a una huerta tradicional de Alhaurín el Grande y una degustación de diferentes versiones de gazpacho elaboradas con Tomate Huevo Toro en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce en Coín.

El acto, organizado por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce junto al GDR Valle del Guadalhorce, ha contado con la presencia de Cristóbal Ortega Urbano, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga; Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Anthony Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande; Antonio Lucena, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coín; José Carlos García Farfán, presidente de la Asociación de Productores de Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, además de representantes del sector agrícola y de la restauración de toda la provincia.

Como es tradicional en el inicio de cada temporada, la jornada ha comenzado con una visita a una finca para conocer de primera mano el cultivo tradicional encañado del Tomate Huevo Toro.

Durante la bienvenida, José Carlos García Farfán ha explicado que la campaña se presenta con buenas perspectivas tras el fin de la sequía. Aunque la producción llega algo más tarde que otros años debido a las condiciones climáticas propias de un cultivo al aire libre, ha asegurado que ya hay tomate disponible y que las previsiones son positivas. "Este va a ser un buen año. Tenemos unas 230.000 matas que supondrán alrededor de un millón y medio de kilos de tomate", ha señalado.

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega Urbano, ha destacado que el inicio de la campaña supone el "pistoletazo de salida de un producto que ya es un referente gastronómico a nivel provincial, autonómico e incluso nacional". Ha recordado que el Tomate

Huevo Toro es uno de los emblemas de la marca Sabor a Málaga y ha deseado que se cumplan las expectativas de los productores para que "este tomate llegue a las mesas de los malagueños". Asimismo, ha felicitado a quienes trabajan la tierra por haber conseguido convertir este cultivo en una seña de identidad del Valle del Guadalhorce y en un atractivo más de la provincia.

Por su parte, Fernando Fernández Tapia-Ruano ha reafirmado el apoyo de la Junta de Andalucía a un producto que, según ha indicado, "ya es una marca que define nuestro territorio, dinamiza y fija población". El delegado territorial ha subrayado que más de 2.000 familias viven de su producción y ha puesto en valor su impacto medioambiental, económico y social, además de destacar que reúne "los predicados de sabor, sostenibilidad y salud de la marca Gusto del Sur de la Junta de Andalucía".

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha definido el Tomate Huevo Toro como "el rey de la huerta". Durante su intervención ha agradecido el trabajo de los agricultores por preservar el patrimonio agrario y paisajístico del territorio, una labor que ha considerado esencial para garantizar la soberanía alimentaria. Asimismo, ha reconocido el trabajo conjunto de la Asociación Tomate Huevo Toro, el GDR Valle del Guadalhorce, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Diputación de Málaga en la promoción de este cultivo.

Antonio Lucena, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coín, ha mostrado su satisfacción por las buenas previsiones de cosecha y ha señalado que el incremento de la producción refleja la importancia que ha adquirido este cultivo. Ha recordado que hace apenas quince años solo se plantaban unas 3.000 matas para autoconsumo, mientras que hoy representa una oportunidad de futuro para muchos agricultores gracias a la creciente demanda de un producto presente en algunos de los mejores restaurantes.

Tras la visita a la huerta, la comitiva se ha trasladado al Mercado Agroalimentario de Coín, donde se han presentado distintas elaboraciones de gazpacho con Tomate Huevo Toro. Antes de la degustación, Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga, ha dado a conocer el programa de actividades de la campaña 2026, destinado a seguir poniendo en valor "el producto estrella de la huerta del verano en el Guadalhorce".

Como principal novedad, ha anunciado la celebración del concurso de poesía 'Huevo Toro del Guadalhorce: el tomate que inspira', que ha tenido una gran acogida y cuyos premios se darán a conocer próximamente. Además, ha recordado que del 31 de julio al 31 de agosto se celebrará una nueva edición de la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro en restaurantes de toda la provincia; el 23 de julio tendrá lugar la Tertulia Gastronómica Tomate Huevo Toro, que este año se desarrollará en la Casa Museo Antonio Gala "La Baltasara"; el último sábado de julio se disputará la quinta edición del Torneo de Golf Tomate Huevo Toro en Alhaurín Golf y, ya en agosto, los días 13 y 14, se celebrará la Verbena Tomatera en la plaza de la Alameda de Coín. Como es tradición, a modo de cierre de la campaña, el 15 de agosto tendrá lugar el tradicional Concurso-Subasta del Tomate Huevo Toro en el Parque de San Agustín.

La degustación gastronómica ha comenzado con un gazpacho "majao" con fruta elaborado por José Carlos García Farfán, una propuesta tradicional con un punto refrescante cuyo ingrediente principal ha sido el Tomate Huevo Toro.

A continuación, Sarai Aragón, del restaurante Casa Palma de El Morche, ha presentado un "Gazpacho en diferentes texturas", elaborado con tomate asado, tartar de Tomate Huevo Toro, pepinillos, chalota, cristal de pan, sal negra y piel de tomate deshidratada.

Ana Rollán y Guadalupe Peñalver del restaurante Juana Paloma de Málaga, han preparado un gazpacho con lechuga malagueña y rúcula, acompañado de Tomate Huevo Toro cortado en dados, aceite de oliva virgen extra y un toque de jamón ibérico.

Por su parte, Daniel Nebro, del restaurante La Algarbía de Pizarra, ha ofrecido una versión de gazpacho con fresas, albahaca y queso de cabra, mientras que Fouad Amine, del restaurante El Patio de Coín, ha apostado por un gazpacho de Tomate Huevo Toro con melocotón, combinando matices dulces y ácidos.

El broche final lo ha puesto el restaurante malagueño Eme de Mariano. Su chef, Mariano Rodríguez, ha elaborado una tradicional porra con jamón, aceite de oliva virgen extra, pan de masa madre y un ligero toque de ajo. Como sorpresa final, los asistentes han podido disfrutar de una espectacular paella en la que el Tomate Huevo Toro ha vuelto a convertirse en el gran protagonista de la jornada.

La jornada ha vuelto a poner de manifiesto el respaldo institucional, gastronómico y del sector productor a un cultivo que cada verano se consolida como uno de los grandes referentes agroalimentarios de la provincia de Málaga.