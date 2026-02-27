Itinerario y novedades del Viernes Santo en Málaga

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Viernes Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad ocho cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.
Monte Calvario
- Nombre: Muy Antigua y Venerable Hermandad del Santo Cristo del Calvario y Vía Crucis, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad en el Misterio de su Sagrada Mortaja, Nuestra Señora de Fe y Consuelo, Santa María del Monte Calvario y San Francisco de Paula
- Iconografía: El sagrado cuerpo de Jesús es ungido para la sepultura sobre la losa del sepulcro, obra de Eslava Rubio. Grupo escultórico, de García Palomo, Juan Ventura (Cleofás) y Asensio de la Cerda (Fe y Consuelo). Y dolorosa bajo palio tallada por Álvarez Duarte.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor la BM de Santa Cecilia y acompañando a la Virgen, la BM La Paz.
- Estrenos: Sin estrenos a destacar.
Descendimiento
- Nombre: Fervorosa Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Santo Sudario y María Santísima de las Angustias
- Iconografía: Jesús es bajado de la cruz, obra de Ortega Bru. Grupo escultórico, de Ortega León y Ricardo Rivera. Y dolorosa bajo palio tallada por Castillo Lastrucci.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor la BM Cruz del Humilladero y acompañando a la Virgen, la BM Maestro Eloy García de la Expiración.
- Estrenos:
- 12 equipos de monaguillos.
- Broche para Nuestra Señora del Santo Sudario, donado por el Grupo Joven.
- Broche para Nuestra Señora de las Angustias, donado por una familia.
- Restauración de parte de la orfebrería del trono de la Virgen.
Amor y Caridad
- Nombre: Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad
- Iconografía: Jesús muerto en la Cruz con Dolorosa a sus pies (Stabat Mater), atribuido a Fernando Ortiz. Y dolorosa bajo palio, obra de Buiza Fernández.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor la banda de CCTT Paso y Esperanza y acompañando a la Virgen, la BM Virgen del Rocío.
- Estrenos:
- Trono del Santísimo Cristo del Amor:
- Diseño: Fernando Prini
- Talla: Manuel Toledano
- Imaginería: Abraham Ceada
- Dorado: Tomás Fernández
- Marmoleado: Garciaga
- Orfebrería: Montenegro
- Carpintería: Manuel Molina
- Juego de potencias, ráfaga y puñal para el Cristo y la Dolorosa, de Orfebrería Montenegro.
- Nueva marcha para Nuestra Señora de la Caridad, de Alfonso López Cortés.
- Mástil de bandera de la corporación, de Paula Orfebres.
- Nuevo recorrido de regreso.
Dolores de San Juan
- Nombre: Muy Antigua y Venerable Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores
- Iconografía: Crucificado de Miñarro López. Y dolorosa bajo palio atribuida a Asensio de la Cerda.
- Acompañamiento musical: Delante de ambos tronos, capilla musical.
- Estrenos: Sin estrenos a destacar.
Traslado
- Nombre: Real, Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad
- Iconografía: Jesús es trasladado al Sepulcro, obra de Moreira López. Grupo escultórico, de Israel Cornejo. Dolorosa, de Moreira López.
- Acompañamiento: En cabeza, guardia romana con tambores roncos. Tras el Señor la banda de CCTT Cautivo y acompañando a la Virgen, la Banda Sinfónica de la Trinidad.
- Estrenos: Capas blancas de damasco para todos los cargos de la procesión.
Piedad
- Nombre: Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad
- Iconografía: María sostiene entre sus brazos a su Hijo muerto, de Palma Burgos.
- Acompañamiento musical: En cabeza, nazarenos con tambores roncos. Tras el trono, BM Zamarrilla.
- Estrenos:
- Dos faroles para la sección de insignias
- Renovación de las albas para las dalmáticas y turiferarios
- Cambio de parafina del trono y su sustitución por velas
Sepulcro
- Nombre: Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad
- Iconografía: Jesús en el sepulcro, obra de Prados López. Y dolorosa bajo palio, de Merino Román.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor la BM Municipal de Málaga y acompañando a la Virgen, la BM Paso y Esperanza.
- Estrenos:
- Reposteros para los balcones de la Casa Hermandad.
Servitas
- Nombre: Venerable Orden Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores.
- Iconografía: Dolorosa implorante, obra de Fernando Ortiz.
- Acompañamiento musical: Tras el trono, tambores roncos del Real Cuerpo de Bomberos.
- Estrenos: Sin estrenos a destacar.