Itinerario y novedades del Viernes Santo en Málaga

Estas son las cofradías del Viernes Santo: Monte Calvario, Descendimiento, Dolores de San Juan, Amor, Piedad, Traslado, Sepulcro y Servitas

Crucificado de la Redención haciendo estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral
Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Viernes Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad ocho cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.

Monte Calvario

  • Nombre: Muy Antigua y Venerable Hermandad del Santo Cristo del Calvario y Vía Crucis, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad en el Misterio de su Sagrada Mortaja, Nuestra Señora de Fe y Consuelo, Santa María del Monte Calvario y San Francisco de Paula
  • Iconografía: El sagrado cuerpo de Jesús es ungido para la sepultura sobre la losa del sepulcro, obra de Eslava Rubio. Grupo escultórico, de García Palomo, Juan Ventura (Cleofás) y Asensio de la Cerda (Fe y Consuelo). Y dolorosa bajo palio tallada por Álvarez Duarte.
  • Acompañamiento musical: Tras el Señor la BM de Santa Cecilia y acompañando a la Virgen, la BM La Paz.
  • Estrenos: Sin estrenos a destacar.

Descendimiento

  • Nombre: Fervorosa Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Santo Sudario y María Santísima de las Angustias
  • Iconografía: Jesús es bajado de la cruz, obra de Ortega Bru. Grupo escultórico, de Ortega León y Ricardo Rivera. Y dolorosa bajo palio tallada por Castillo Lastrucci.
  • Acompañamiento musical: Tras el Señor la BM Cruz del Humilladero y acompañando a la Virgen, la BM Maestro Eloy García de la Expiración.
  • Estrenos:
- 35 equipos nuevos de nazarenos.

- 12 equipos de monaguillos.

- Broche para Nuestra Señora del Santo Sudario, donado por el Grupo Joven.

- Broche para Nuestra Señora de las Angustias, donado por una familia.

- Restauración de parte de la orfebrería del trono de la Virgen.

Amor y Caridad

  • Nombre: Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad
  • Iconografía: Jesús muerto en la Cruz con Dolorosa a sus pies (Stabat Mater), atribuido a Fernando Ortiz. Y dolorosa bajo palio, obra de Buiza Fernández.
  • Acompañamiento musical: Tras el Señor la banda de CCTT Paso y Esperanza y acompañando a la Virgen, la BM Virgen del Rocío.
  • Estrenos:

- Trono del Santísimo Cristo del Amor:

  • Diseño: Fernando Prini
  • Talla: Manuel Toledano
  • Imaginería: Abraham Ceada
  • Dorado: Tomás Fernández
  • Marmoleado: Garciaga
  • Orfebrería: Montenegro
  • Carpintería: Manuel Molina

- Juego de potencias, ráfaga y puñal para el Cristo y la Dolorosa, de Orfebrería Montenegro.

- Nueva marcha para Nuestra Señora de la Caridad, de Alfonso López Cortés.

- Mástil de bandera de la corporación, de Paula Orfebres.

- Nuevo recorrido de regreso.

Dolores de San Juan

  • Nombre: Muy Antigua y Venerable Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores
  • Iconografía: Crucificado de Miñarro López. Y dolorosa bajo palio atribuida a Asensio de la Cerda.
  • Acompañamiento musical: Delante de ambos tronos, capilla musical.
  • Estrenos: Sin estrenos a destacar.

Traslado

  • Nombre: Real, Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad
  • Iconografía: Jesús es trasladado al Sepulcro, obra de Moreira López. Grupo escultórico, de Israel Cornejo. Dolorosa, de Moreira López.
  • Acompañamiento: En cabeza, guardia romana con tambores roncos. Tras el Señor la banda de CCTT Cautivo y acompañando a la Virgen, la Banda Sinfónica de la Trinidad.
  • Estrenos: Capas blancas de damasco para todos los cargos de la procesión.

Piedad

  • Nombre: Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad
  • Iconografía: María sostiene entre sus brazos a su Hijo muerto, de Palma Burgos.
  • Acompañamiento musical: En cabeza, nazarenos con tambores roncos. Tras el trono, BM Zamarrilla.
  • Estrenos:

- Dos faroles para la sección de insignias

- Renovación de las albas para las dalmáticas y turiferarios

- Cambio de parafina del trono y su sustitución por velas

Sepulcro

  • Nombre: Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad
  • Iconografía: Jesús en el sepulcro, obra de Prados López. Y dolorosa bajo palio, de Merino Román.
  • Acompañamiento musical: Tras el Señor la BM Municipal de Málaga y acompañando a la Virgen, la BM Paso y Esperanza.
  • Estrenos:
- 4 incensarios y 2 navetas en bronce para la sección del Cristo.

- Reposteros para los balcones de la Casa Hermandad.

Servitas

  • Nombre: Venerable Orden Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores.
  • Iconografía: Dolorosa implorante, obra de Fernando Ortiz.
  • Acompañamiento musical: Tras el trono, tambores roncos del Real Cuerpo de Bomberos.
  • Estrenos: Sin estrenos a destacar.
