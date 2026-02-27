Itinerario y novedades del Domingo de Ramos en Málaga

- Talla del frontal de trono del Señor, Dorado de los arbotantes y talla y dorado de los pulpitos laterales.

- El cajillo del trono de la Virgen, diseño de Francisco Naranjo, palio confeccionado en terciopelo negro y oro y nuevos varales.

- Dos juegos de faroles de madera y orfebrería en su color, para escoltar la Cruz Guía y el estandarte del Señor.

- Un juego de faroles de madera y orfebrería plateada para la escolta del estandarte de la Virgen.

- Barra del senatus SPQR, un juego de ánforas de culto y procesión y equipos del cuerpo de acólitos.

- Nuevas composiciones musicales para el género de cornetas y tambores dedicada al Señor de la Humildad y Paciencia y a un hermano fallecido de la Corporación: Solo Dios basta, de Cristóbal López y Siempre, de Fernando Jiménez.