Itinerario y novedades del Domingo de Ramos en Málaga

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2026. El Domingo de Ramos volverán a recorrer las calles de la ciudad nueve cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.
Pollinica
- Nombre: Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo
- Iconografía: Ntro. Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén de Martínez Cerrillo. Grupo escultórico de Navarro Arteaga. Mª Stma. del Amparo de Castillo Ariza.
- Acompañamiento musical: Abre el Domingo de Ramos la banda de cornetas y tambores de Los Moraos, de Almogía. Con el Señor, la agrupación musical Vera Cruz de Campillos, mientras que como novedad, la banda de música de La Paz acompañará a la Virgen del Amparo.
- Estrenos:
- Cuatro ángeles para el trono del Señor, de José María Leal.
- Remate del guion, de Alberto Quirós.
- Bandera de la hermandad, que recupera un remate original de los años 40 de la cofradía.
Lágrimas y Favores
- Nombre: María Santísima de Lágrimas y Favores
- Iconografía: Mª Stma. de Lágrimas y Favores de Dubé de Luque.
- Acompañamiento musical: En cruz guía, CCTT de Fusionadas, y tras la dolorosa, la Banda del Arahal de Sevilla
Dulce Nombre
- Nombre: Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, María Santísima del Dulce Nombre y San Francisco de Asís
- Iconografía: Jesús es negado tres veces por Pedro en el Patio de Caifás. El imaginero cordobés Bernal Redondo es el autor tanto de Jesús de la Soledad (2000) como del grupo escultórico y de la Virgen del Dulce Nombre (2005).
- Acompañamiento musical: Tras el Cristo, la Agrupación Musical Lágrimas de Dolores de San Fernando y tras la Virgen, la Sinfónica de la Trinidad
Salutación
- Nombre: Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de Salutación, María Santísima del Patrocinio Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo
- Iconografía: La Verónica limpia la faz del Señor en su encuentro con las mujeres de Jerusalén, un grupo escultórico de Dubé de Luque que completa un romano, de Navarro Arteaga. Dubé de Luque también en el autor de la Virgen del Patrocinio, imagen del grupo escultórico que mantiene la sacra conversación con San Juan, realizado por Navarro Arteaga.
- Acompañamiento musical: En la sección del Cristo, la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir y en la de la Virgen, la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía.
- Estrenos:
- Dos faroles de mano para la sección de la Virgen, bajo el diseño de Curro Claros, inspirados en los faroles de cola del trono de la Virgen.
-Túnica para el Señor, de terciopelo burdeos, diseño del onubense José María Carrasco Salas.
- Paño de la Santa Faz, de Pablo Cortés del Pueblo.
Humildad y Paciencia
- Nombre: Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y María Santísima de los Dolores y Esperanza
- Iconografía: El primer trono representa al Señor, sedente en el Calvario, esperando la Crucifixión. La talla del Cristo de Humildad y Paciencia es obra del imaginero malagueño José María Ruiz Montes. La Virgen de Dolores y Esperanza es de autoría anónima y se atribuye a la segunda mitad del Siglo XIX.
- Acompañamiento musical: La Banda de Cornetas y Tambores de El Carmen de Málaga con el Señor y la Banda de Música de la Cruz del Humilladero de Málaga con la Virgen.
- Estrenos:
- Talla del frontal de trono del Señor, Dorado de los arbotantes y talla y dorado de los pulpitos laterales.
- El cajillo del trono de la Virgen, diseño de Francisco Naranjo, palio confeccionado en terciopelo negro y oro y nuevos varales.
- Dos juegos de faroles de madera y orfebrería en su color, para escoltar la Cruz Guía y el estandarte del Señor.
- Un juego de faroles de madera y orfebrería plateada para la escolta del estandarte de la Virgen.
- Barra del senatus SPQR, un juego de ánforas de culto y procesión y equipos del cuerpo de acólitos.
- Nuevas composiciones musicales para el género de cornetas y tambores dedicada al Señor de la Humildad y Paciencia y a un hermano fallecido de la Corporación: Solo Dios basta, de Cristóbal López y Siempre, de Fernando Jiménez.
Humildad
- Nombre: Antigua Hermandad y Real Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Humildad en su presentación al pueblo (Ecce Homo), Nuestra Madre y Señora de la Merced y San Juan Evangelista
- Iconografía: Señor de la Humildad en su presentación al pueblo de Buiza Fernández. Grupo escultórico de Rodríguez Picón. Álvarez Duarte es el autor de la Virgen de la Merced y San Juan.
- Acompañamiento musical: Banda de CC y TT Archicofradía del Paso y la Esperanza tras el Señor, mientras que a la Virgen de la Merced la acompaña la Banda de Música Santa Cecilia.
- Estrenos:
- Finalización del juego de varas en orfebrería y del juego de canastillas.
- Mantolín bordado para la imagen de San Juan Evangelista, realizado por Ildefonso Jiménez bajo diseño de Francisco Cidfuentes.
- Túnica para la imagen de San Juan Evangelista
- Ejecución de nuevos faldones para ambos tronos.
Huerto
- Nombre: Pontificia, muy Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental y Seráfica de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, Nuestra Señora de la Concepción, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Oliva.
- Iconografía: Jesús Orando en el Huerto de Getsemaní es obra de Fernando Ortiz (1756), y el ángel, de Castillo Lastrucci (1949). La Virgen de la Concepción es una talla del XVIII atribuida a Fernando Ortiz.
- Acompañamiento musical: Cautivo de Estepona, tras los pasos del Señor del Huerto y los Verdes de Almogía, tras el paso de la Virgen.
Salud
- Nombre: Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud
- Iconografía: El crucificado, en actitud dialogante, es obra de Álvarez Duarte (1991). La Virgen de la Salud (1988) también es del artista sevillano.
- Acompañamiento musical: Tras el Cristo, la Banda de CCTT del Cautivo, mientras que a la Virgen le acompañará la banda de música de Ntra. Sra. de La Paz.
- Estrenos:
- Peana de culto y procesión para el trono de María Santísima de la Salud. Diseñador: Francisco Cid Fuentes (Hermano Mayor de la Humildad) y realizada en los talleres de Emilio Méndez.
- Todos los capirotes y cíngulos de los nazarenos del Cristo (morados) y de la Virgen (burdeos).
- Nueva marcha procesional dedicada al Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor, titulada "Hermano y Maestro" compositor José María Sánchez Martín. Y que la interpretará la Banda de CCTT de Jesús Cautivo tras el Cristo.
- Restauración de hachetas y candeleros.
Prendimiento
- Nombre: Fervorosa y muy Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón
- Iconografía: El Señor es traicionado por Judas Iscariote. Jesús del Prendimiento es obra de Castillo Lastrucci (1961), al igual que Judas. El resto del grupo escultórico, de García Palomo. Mª Stma. del Gran Perdón, de Cabello Requena (1957).
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la Banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Acompañando al Señor, la Agrupación Musical Nuestra Señora de Gracia de Archidona y con la Virgen, la Banda de Música Virgen del Rocío de Málaga.
- Estrenos:
-En el Cristo, túnica en tisú crudo, donada por un grupo de portadores y un mantolín bordado y diseñado por Antonio Moreno realizado en oro, sedas y piedras naturales sobre tisú burdeos.
- Para la Virgen, camafeo tallado a mano de oro y perlas.
- Nuevos ropajes para la imagen de San Pedro del grupo escultórico.
- Enriquecido de la Cruz-remate del guion con piedras burdeos y relicario con tierra del huerto de Getsemaní.
- La Hermandad ha donado al barrio de Capuchinos un monumento por su Centenario.