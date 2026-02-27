Itinerario y Novedades del Miércoles Santo en Málaga

MIÉRCOLES SANTO

Fusionadas

Nombre: Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Stma. de Lágrimas y Favores e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera Cruz y Sangre, Ntra. Sra. del Mayor Dolor Reina de los Ángeles y San Juan Evangelista.

Iconografía: Jesús atado a la columna, obra anónima del S. XVIII. Exaltación de Jesús en la Cruz, de Francisco Buiza. Crucificado atribuido a Francisco de Zayas. Dolorosa bajo palio acompañada por San Juan Bautista, de Dubé de Luque.

Acompañamiento musical:

Sección de Jesús de Azotes y Columna: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Estepona.

Sección del Santísimo Cristo de la Exaltación: Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Campillos.

Sección del Stmo. Cristo de Ánimas y Ciegos: Banda de Cornetas, Tambores y Fanfarria de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra (BRIPAC)

Sección de Nuestra Señor del Mayor Dolor y San Juan Evangelista: Banda de Música de la Archicofradía de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza.

Estrenos:

Sección de Jesús de Azotes y Columna: El cuerpo de acólitos contará con una nueva naveta, así como con un nuevo juego de plumas negras para los romanos que forman parte del Grupo Escultórico. Además, se estrenará la marcha ‘Azotado el Hijo de Dios’.

Sección del Santísimo Cristo de la Exaltación: Composición de una nueva marcha procesional dedicada al Santísimo Cristo de la Exaltación, titulada ‘Incruce Exaltatus’, obra compuesta por Joaquín Ruíz Padrino.

Sección del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos: El trono presenta como novedad la adaptación de sus varales a un nuevo sistema telescópico, así como diversas mejoras en la estructura de la mesa procesional.

Sección de Ntra. Sra. Del Mayor Dolor y San juan Evangelista: Se han llevado a cabo trabajos de conservación en el manto procesional de Nuestra Señora del mayor dolor.

Año de Fundación

Archicofradía de la Santa Vera+Cruz (fundada en 1505)

Cofradía de Jesús de Azotes y Columna (fundada en 1730)

Cofradía de Ánimas de Ciegos (fundada a mediados del siglo XVI)

Cofradía Santísimo Cristo de la Exaltación (fundada a mediados del siglo XVI)

Mediadora

Nombre: Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Nuestra Señora Mediadora de la Salvación.

Iconografía: Jesús posa la Cruz en el Calvario, de José Antonio Navarro, y dolorosa bajo palio, de García Palomo.

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores del Paso y la Esperanza acompañando a Nuestro Padre Jesús Redentor y con Nuestra Señora Mediadora de la Salvación desfilará la Banda de Música “Cruz del Humilladero”

Estrenos: La talla completa del trono del Redentor por Francisco Verdugo (Sevilla) según diseño de Salvador De los Reyes: laterales y arbotantitos alrededor del cajillo. Nueva saya para la Santísima Virgen Mediadora obra del taller de bordados de Josemi Pagés con diseño de Salvador De los Reyes.

Año de Fundación:

29 de noviembre de 1997

Salesianos

Nombre: Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de las Penas, María Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco

Iconografía: Jesús entrega a su Madre a San Juan, como madre de todos los cristianos. Grupo escultórico de Manuel Carmona.

Acompañamiento musical:

Estrenos:

Año de Fundación:

El origen de esta Hermandad se remonta a 1985

Sangre

Nombre: Pontificia y Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario

Iconografía: Longinos traspasa el costado de Jesús con su lanza. Crucificado de Palma Burgos, dolorosa de Antonio Gutiérrez de León, San Juan Evangelista de Ruiz Olmos; María de Cleofás, María Salomé y María Magdalena de Naranjo Beltrán, y Longinos a caballo y un sayón de Ruiz Liébana. Y dolorosa bajo palio anónima.

Acompañamiento musical: Agrupación Musical Vera+Cruz de Campillos (Málaga) tras el Cristo y la Banda de Música de Zamarrilla tras la Virgen.

Estrenos:

-Arbotantes laterales y arco de campana del trono del Santísimo Cristo

-Cera natural en los hachones del trono del Santísimo Cristo

-40 túnicas de nazarenos de la sección del Cristo

-Campanas de ambos tronos

Año de Fundación

Entre los años 1507 y 1509

Rico

Nombre: Real, Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Culto y Procesión, de Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo la advocación de «El Rico» y María Santísima del Amor

Iconografía: Jesús con la Cruz a cuestas, de Navas Parejo. Dolorosa bajo palio de Dubé de Luque.

Acompañamiento musical: El acompañamiento musical detrás del trono de Nuestro Padre Jesús el Rico, corresponde a la Banda Sinfónica de la Trinidad. Tras el trono de María Santísima del Amor, irá la banda de Música Nuestra Señora de la Soledad (MENA)

Estrenos:

Cíngulo de oro fino para Nuestro Padre Jesús “El Rico”, donado por un hermano.

Nueva tarjeta de puesto, obra de la artista malagueña Estefanía Recio.

150 cíngulos para los nazarenos.

Juego de cuatro albas para las dalmáticas de la sección de María Santísima del Amor.

Nuevas túnicas de terciopelo morado y azul para ambas secciones.

Estreno de la marcha Amor eterno, de David Martín, para María Santísima del Amor.

Estreno de la marcha Camino a la liberación, de Raúl López, para Nuestro Padre Jesús ‘El Rico’

Año de Fundación

La primera referencia histórica se remonta a 1584

Paloma

Nombre: Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma.

Iconografía: Jesús cruza Puente del Cedrón tras ser apresado, de Manuel Miñarro. Grupo escultórico de Navas Parejo y dolorosa bajo palio de Luís Álvarez Duarte.

Acompañamiento musical:

- En la cabeza de procesión: Banda de la Santa Cera Cruz de Alhaurín El Grande (Málaga).

– Tras el Trono del Señor: Banda de CCyTT Ntra. Sra. del Carmen del Perchel (Málaga).

– Tras el Trono de la Virgen: Asociación Músico – Cultural de la Santa Vera Cruz ‘La Pepa’ de Alhaurín El Grande (Málaga).

Estrenos:

Año de Fundación

La primera referencia está documentada en el año 1647

Expiración

Nombre: Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada.

Iconografía: Jesús entrega su último aliento en la cruz, de Mariano Benlliure, y dolorosa bajo palio anónima.

Acompañamiento musical: Los titulares son acompañados por dos bandas de la propia Archicofradía.

Detrás del trono del Señor va la Banda de Antiguos Alumnos de la Archicofradía de la Expiración y detrás de María Santísima de los Dolores Coronada va la Banda de Música Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Estrenos:

Año de fundación

1 de abril de 1920